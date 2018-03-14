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الرئيسية | خارج الحدود | فتح الحدود البرية مع المغرب يقسم مواقف قادة سياسيين بالجزائر

فتح الحدود البرية مع المغرب يقسم مواقف قادة سياسيين بالجزائر

فتح الحدود البرية مع المغرب يقسم مواقف قادة سياسيين بالجزائر
نور الدين إكجان*
الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:00

انقسامٌ جديدٌ في مواقف القادة السياسيين الجزائريين بخصوص قضية فتح الحدود المغربية الجزائرية، بعد أن أكد محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن مسألة فتح الحدود مرتبطة بإرادة جزائرية أساسا، مشددا على وجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الفاعلين الجزائريين في المعارضة ولدى الدبلوماسيين المعروفين أمثال الأخضر الإبراهيمي وحليم بن عطا الله من أجل تسوية الوضع.

وأضاف السياسي الجزائري، المقرب من الحركة الأمازيغية الجزائرية، في حديثه مع الصحافة الجزائرية، أن "قضية الحدود تحتاج إلى محادثات بين قادة البلدين من أجل إقامة تعاون لإيقاف أعمال اللصوصية والاتجار في الممنوعات التي تنامت بشكل كبير بعد قرار الإغلاق".

وسجل السياسي الجزائري أن "حزبه تراوده فكرة قديمة تهم تعزيز الروابط بين الأحزاب التي تلتقي معه في الأفكار بمنطقة شمال إفريقيا، فمنذ 2013 اقترحنا على مجموعة من الأحزاب الخروج بإعلان مشترك؛ لكن الأمر تأجل".

في السياق ذاته، أوضح عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس مركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، أنه "من الصعب اليوم الوقوف على ما يسمى بتصريح رسمي جزائري بخصوص مجموعة من القضايا مثل قضية فتح الحدود مع المغرب؛ فالجزائريون في الفترة الحالية بدون رئيس".

وأضاف رئيس مركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني أن "ملف فتح الحدود مع المغرب يوظف عادة ضمن التنافس القائم بين أجنحة الحكم التي تتطلع إلى مرحلة ما بعد بوتفليقة؛ فقضية فتح الحدود مع المغرب يستعملها السياسيون الجزائريون من أجل تشتيت الأنظار عن الأشباح الخلفية التي تحكم وراء الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة".

وأوضح السليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسؤولين الجزائريين يقومون بدغدغة مشاعر الجزائريين بقضية فتح الحدود مع المغرب؛ لأنهم يدركون جيدا أن إحدى أكبر الأمنيات والأحلام التي يحملها الجزائريون هي فتح الحدود مع المغرب، لكن يجب الانتباه؛ فالسياق تغير كثيرا ومن الصعب جدا أن يقبل المغرب بفتح الحدود في هذه المرحلة لأنه في حالة فتح الحدود سيكون هناك نزوح جزائري نحو المغرب".

وأورد المتحدث ذاته أن "قرار قبول فتح الحدود يتوقف على المغرب وليس الجزائر، وفتح الحدود في هذه المرحلة سيجعل الأمن القومي المغربي مهددا؛ لأن المخابرات الجزائرية ستحاول نقل كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي المغربي انطلاقا من الأراضي الجزائرية من جماعات إرهابية موجودة فوق الأراضي الجزائرية وجماعات بيع الأسلحة".

وشدد المحلل السياسي المغربي على أن "الجزائر، حسب التقارير الدولية، تقطعها كل الخطوط التي تهدد الأمن الإقليمي. والدليل على ذلك وجود جنوب جزائري منفلت، ففي حالة فتح الحدود مع الجزائر ستصبح للمغرب حدود مع ليبيا وشمال مالي وليس الجزائر؛ لذلك يجب فهم تصريحات الجزائريين في هذه المرحلة فهم يضمرون عكس ما يعلنون، إذ يسعون إلى ذلك لأنهم يعرفون أن المغرب بات يشخص جيدا المخاطر القادمة من الأراضي الجزائرية في حالة فتح الحدود".

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - نعم لإبقاء الوضع الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:22
رب ضارة نافعة غلق الحدود ليس بذالك السوء الذي يتوقعه البعض صحيح أن السياحة انتعشت قليلا عندما كانت الحدود مفتوحة ولكنها أيضا كانت سببا في تسلل الإرهابيين الذين فجروا فندقا بمدينة مراكش واضروا بقطاع هام بالنسبة للمغاربة لم يتشافى إلا سنوات بعد هذا الحادث الأليم .
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2 - Zohair الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:22
الجزائر تنتظر انهيار أسعار النفط لفتح الحدود مع المغرب !
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3 - مغربية و افتخر الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:24
لسنا في حاجة الي الجزائر. ف الاقتصاد المغربي قائم بذاته.والمنطقة الشرقية التي كانت تعتمد بالأساس على التجار بالسلع المهربة و الوقود الجزائري صارت قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي اقتصادي داخلي بفضل الإجراءات و المشاريع و الإصلاحات و إعادة التأهيل التي نهجتها الحكومة و الإهتمام الواضح من قبل الملك بالمنطقة .
بالعكس فتح الحدود تهديد لأمن المغرب. فمنذ غلق الحدود لم تتوانى الجزائر في خلق المشاكل للمس بالوحدة الترابية.و توجيه اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة ......
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4 - bon entendeur الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:25
une grande faute d’ouvrire ces frontière sa sera catastrophique pour le maroc ce que cherche les généraux d’Alger ils étudient cette manœuvre contre notre peuple ce n'est pas pour une amitiee de voisinage attention regardez bien le problème a Marrakesh hotel isni ils faut bien renforcer ces frontiers avec l’Algérie
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5 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:25
إذا فتحت الحدود فلن تفتح إلا لخير الشعبين الجارين الشقيقين. عشرات الآلاف من الأسر نصفها في الجزائر ووصفها الآخر في المغرب. يا للعار. وكل شئ في صالح أولا الإستعمار القديم الحديد.
تجاوزوا من فظلكم الظغائن والحقد الذي لعبت فيه وسائل الإعلام العربية والغربية دورا كبيرا. فلا وجود للمخدرات بالشكل الذي يروج له. انتصروا يا حكام العرب على الغرب وتقاربوا تغنموا وتشفى جراحكم وتتطوروا وتنقدوا شعوبكم المسكينة المستضعفة التي تهاجر أرضها وتعيش مدلولة في المهجر . وابحثوا في مفاوضات ثنائية عن حل المشاكل العالقة رحمكم الله.
وبهذا ستوفروا الملايير التي تنفقونها في شراء الاسلحة التي لن تستعملونها يوما. تفطنوا من فظلكم. واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله لقطع صلة الرحم بين الشعبين الجارين.
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6 - دباج حسن الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:25
الباب اللى يدخل منو الريح نسدو.ونيقى مهنى.
14مليار اورو هو اكبر ما يمكن ترويجه بين البلدين في حين سلامة الوطن اهم من كنوز الدنيا.
اتكركونا بعيدين عن المشاكل.
اش دنا نمشطو راس القرع.لن نجي سوى الادى.
لقد تعودكل منا غلق ابوابه على نفسه مند مدة ولم يمت احد من الطرفين بالجوع.كلانا خاسر.واقل الضرر هو ان نيقى حيت مانحن عليه اليوم حتى تتضح الرايا في من سيخلف الرئيس بوتفليقة في حكم البلاد.
نتمنى ان يكون الخلف من الشباب اي جيل الدي لم يعرف الحروب الباردة وصراع الايديولوجيات
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7 - محمود الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:28
المسؤولين الجزائريين يقومون بدغدغة مشاعر الجزائريين بقضية فتح الحدود مع المغرب؛ لأنهم يدركون جيدا أن إحدى أكبر الأمنيات والأحلام التي يحملها الجزائريون هي فتح الحدود مع المغرب، ....لا أخفيكم إني شبعت ضحكا عند قرائة هذه الأسطر كنت أعرف أن منار السليمي عند ذكر كلمة الجزائر يصاب بالاشمئزاز لكن لم أكن أعلم أن العقدة النفسية الجزائرية تفقده أعصابه أحيانا لله يشافيه و يشافي أمثاله...النخب العربية أصبحت كارثة و خطر على المجتمعات العربية
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8 - عبد الله محمد الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:29
هناك مساءل يجب علي المغرب ان يقولها للمسوءولين الجزاءريين ان أرادوا ان تفتح الحدود من جديد اولا:
يجب علي المسوءولين الجزاءريين ان يكفوا عن اغراق المغرب بالقرقوبي
تانيا: يجب علي الجزاءر ان تعترف بان الصحراء مغربية
تالثا: ان ترفع الجزاءر يدها عن قضية الصحراء
رابعا :يجب علي الجزاءر ان تخرج البوليساريو من فوق ارضها .
رابعا : يجب علي الجزاءر ان تعترف بجميع أراضي المغرب من طنجةً الي لكويرة .
خامسا : يجب علي الجزاءر ان تعتذر للمغرب اعتذارا رسميا علي تجاوزاتها في حقه .
هكدا يجب ان يتعامل المغرب معهم . لان المسوءولين الجزاءريين لا تقة فيهم . ويجب علي المغرب ان يشترط علي الجزاءر بان لا تفتح الحدود حتي تحل مشكلة الصحراء المغربية نهاءيا .عندها يمكن ان تفتح الحدود . وفِي الأخير حداري ثم حداري لا تقة في المسوءولين الجزاءريين
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9 - Allali الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:32
Je veux juste savoir s’il y a un marocain qui est pour l’ouverture des frontières, si c’est le cas, , qu’est ce que cette personne attend de cette ouverture, parce que les algériens fuient leurs pays parce que c’est la misère totale dans ce pays dictatorial, on ne veut pas nuire notre pays par l’entrété des terroristes pour faire plaisir à certains hommes d’affaires de faire passer leurs marchandises pour remplir leurs comptes bancaires, la paix et la stabilité de notre pays vaut mille fois mieux que leurs argents dont eux les seuls qui profitent, alors on ne veut plus entendre de cette frontière, on veut la stabilité de notre pays.
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10 - Oujdi الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:34
mr selimi
Avant j'avais une grande estimation pour toi, mais la franchement tes analyses sont a coté de la plaque.
L'ouverture de la frontiere et la reconciliation sont les seules issu pour le developement du magreb.
Apres pour la securité chacun doit surveiller sont territoir
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11 - 3arafa الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:36
لا خطر قادم من الجزائر. ..فالمجال الجوي مفتوح اصلا ...دعوا سكان الحدود ينتعشون ...أما تبادل الاتهامات والزكير فهو عقاب للشعوب ... عقلية قديمة
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12 - من طنجة لكويرة الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:40
اﻷستاذ منار السليمي تحاليله غالبا تكون منطقية....وهذا التحليل عن فتح الحدود ليس في صالح المغرب كما جاء في التحليل ....في رأي فتح الحدود في لﻷمور اﻹقتصادية أوﻻ حتى تتضح النوايا وحسن السيرة والسلوك....
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