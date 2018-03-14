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كُتّاب وآراء
فتح الحدود البرية مع المغرب يقسم مواقف قادة سياسيين بالجزائر
انقسامٌ جديدٌ في مواقف القادة السياسيين الجزائريين بخصوص قضية فتح الحدود المغربية الجزائرية، بعد أن أكد محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن مسألة فتح الحدود مرتبطة بإرادة جزائرية أساسا، مشددا على وجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الفاعلين الجزائريين في المعارضة ولدى الدبلوماسيين المعروفين أمثال الأخضر الإبراهيمي وحليم بن عطا الله من أجل تسوية الوضع.
وأضاف السياسي الجزائري، المقرب من الحركة الأمازيغية الجزائرية، في حديثه مع الصحافة الجزائرية، أن "قضية الحدود تحتاج إلى محادثات بين قادة البلدين من أجل إقامة تعاون لإيقاف أعمال اللصوصية والاتجار في الممنوعات التي تنامت بشكل كبير بعد قرار الإغلاق".
وسجل السياسي الجزائري أن "حزبه تراوده فكرة قديمة تهم تعزيز الروابط بين الأحزاب التي تلتقي معه في الأفكار بمنطقة شمال إفريقيا، فمنذ 2013 اقترحنا على مجموعة من الأحزاب الخروج بإعلان مشترك؛ لكن الأمر تأجل".
في السياق ذاته، أوضح عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس مركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، أنه "من الصعب اليوم الوقوف على ما يسمى بتصريح رسمي جزائري بخصوص مجموعة من القضايا مثل قضية فتح الحدود مع المغرب؛ فالجزائريون في الفترة الحالية بدون رئيس".
وأضاف رئيس مركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني أن "ملف فتح الحدود مع المغرب يوظف عادة ضمن التنافس القائم بين أجنحة الحكم التي تتطلع إلى مرحلة ما بعد بوتفليقة؛ فقضية فتح الحدود مع المغرب يستعملها السياسيون الجزائريون من أجل تشتيت الأنظار عن الأشباح الخلفية التي تحكم وراء الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة".
وأوضح السليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسؤولين الجزائريين يقومون بدغدغة مشاعر الجزائريين بقضية فتح الحدود مع المغرب؛ لأنهم يدركون جيدا أن إحدى أكبر الأمنيات والأحلام التي يحملها الجزائريون هي فتح الحدود مع المغرب، لكن يجب الانتباه؛ فالسياق تغير كثيرا ومن الصعب جدا أن يقبل المغرب بفتح الحدود في هذه المرحلة لأنه في حالة فتح الحدود سيكون هناك نزوح جزائري نحو المغرب".
وأورد المتحدث ذاته أن "قرار قبول فتح الحدود يتوقف على المغرب وليس الجزائر، وفتح الحدود في هذه المرحلة سيجعل الأمن القومي المغربي مهددا؛ لأن المخابرات الجزائرية ستحاول نقل كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي المغربي انطلاقا من الأراضي الجزائرية من جماعات إرهابية موجودة فوق الأراضي الجزائرية وجماعات بيع الأسلحة".
وشدد المحلل السياسي المغربي على أن "الجزائر، حسب التقارير الدولية، تقطعها كل الخطوط التي تهدد الأمن الإقليمي. والدليل على ذلك وجود جنوب جزائري منفلت، ففي حالة فتح الحدود مع الجزائر ستصبح للمغرب حدود مع ليبيا وشمال مالي وليس الجزائر؛ لذلك يجب فهم تصريحات الجزائريين في هذه المرحلة فهم يضمرون عكس ما يعلنون، إذ يسعون إلى ذلك لأنهم يعرفون أن المغرب بات يشخص جيدا المخاطر القادمة من الأراضي الجزائرية في حالة فتح الحدود".
*صحفي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
بالعكس فتح الحدود تهديد لأمن المغرب. فمنذ غلق الحدود لم تتوانى الجزائر في خلق المشاكل للمس بالوحدة الترابية.و توجيه اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة ......
تجاوزوا من فظلكم الظغائن والحقد الذي لعبت فيه وسائل الإعلام العربية والغربية دورا كبيرا. فلا وجود للمخدرات بالشكل الذي يروج له. انتصروا يا حكام العرب على الغرب وتقاربوا تغنموا وتشفى جراحكم وتتطوروا وتنقدوا شعوبكم المسكينة المستضعفة التي تهاجر أرضها وتعيش مدلولة في المهجر . وابحثوا في مفاوضات ثنائية عن حل المشاكل العالقة رحمكم الله.
وبهذا ستوفروا الملايير التي تنفقونها في شراء الاسلحة التي لن تستعملونها يوما. تفطنوا من فظلكم. واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله لقطع صلة الرحم بين الشعبين الجارين.
14مليار اورو هو اكبر ما يمكن ترويجه بين البلدين في حين سلامة الوطن اهم من كنوز الدنيا.
اتكركونا بعيدين عن المشاكل.
اش دنا نمشطو راس القرع.لن نجي سوى الادى.
لقد تعودكل منا غلق ابوابه على نفسه مند مدة ولم يمت احد من الطرفين بالجوع.كلانا خاسر.واقل الضرر هو ان نيقى حيت مانحن عليه اليوم حتى تتضح الرايا في من سيخلف الرئيس بوتفليقة في حكم البلاد.
نتمنى ان يكون الخلف من الشباب اي جيل الدي لم يعرف الحروب الباردة وصراع الايديولوجيات
يجب علي المسوءولين الجزاءريين ان يكفوا عن اغراق المغرب بالقرقوبي
تانيا: يجب علي الجزاءر ان تعترف بان الصحراء مغربية
تالثا: ان ترفع الجزاءر يدها عن قضية الصحراء
رابعا :يجب علي الجزاءر ان تخرج البوليساريو من فوق ارضها .
رابعا : يجب علي الجزاءر ان تعترف بجميع أراضي المغرب من طنجةً الي لكويرة .
خامسا : يجب علي الجزاءر ان تعتذر للمغرب اعتذارا رسميا علي تجاوزاتها في حقه .
هكدا يجب ان يتعامل المغرب معهم . لان المسوءولين الجزاءريين لا تقة فيهم . ويجب علي المغرب ان يشترط علي الجزاءر بان لا تفتح الحدود حتي تحل مشكلة الصحراء المغربية نهاءيا .عندها يمكن ان تفتح الحدود . وفِي الأخير حداري ثم حداري لا تقة في المسوءولين الجزاءريين
Avant j'avais une grande estimation pour toi, mais la franchement tes analyses sont a coté de la plaque.
L'ouverture de la frontiere et la reconciliation sont les seules issu pour le developement du magreb.
Apres pour la securité chacun doit surveiller sont territoir