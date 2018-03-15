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الرئيسية | خارج الحدود | أوكرانيا تحظر تنافس رياضييها على أرض روسيا

أوكرانيا تحظر تنافس رياضييها على أرض روسيا

أوكرانيا تحظر تنافس رياضييها على أرض روسيا
هسبريس ـ مُتابعة (كاريكاتير: خالد كدار)
الخميس 15 مارس 2018 - 03:55

أعلنت أوكرانيا فرض حظر على مشاركة رياضييها في أي منافسات تقام على تراب روسيا ، وذلك طبقا لقرار وقعه وزير الشباب والرياضة إيغور جدانوف.

جدانوف، في بيان نشره عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تضمن صورة من القرار، قال: "رياضيو أوكرانيا لن يشاركوا في أي بطولات تقام على أرض روسيا".

وتدهورت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا خلال الأعوام القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، في ظل الدعم الروسي لتمرد انفصالي في منطقتين واقعتين أقصى شرق أوكرانيا ، وتقعان على الحدود مع الجمهورية الاتحادية.

وذكر جدانوف :"المنافسات الرياضية في روسيا، ببساطة، ستكون خطيرة على رياضيينا نظرا للسياسات الداخلية والخارجية لهذه الدولة".

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