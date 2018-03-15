24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:36
|12:41
|16:01
|18:39
|19:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التيمومي يساند خيارات رونار في إعداد "أسود الأطلس" للمونديال
- فشل للبوليساريو أمام "كرانس مونتانا" .. كبار العالم يقصدون الداخلة
- تنديد حقوقي بترحيل تعسفي لمهاجرين من الجزائر
- قتلى ومصابون في احتفال بمهرجان تقليدي إيراني
- من جرادة إلى العيون الشرقية
بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتعلن مقاطعة مونديال 2018 (5.00)
رصيف الصحافة: التبليغ عن جريمة وهمية يطيح ببرلماني وطبيب (5.00)
- السلطات تحصي "خسائر جرادة" .. إصابات بليغة وسيارات محروقة - (110)
- مواجهات دامية بين الأمن والمحتجين بجرادة .. واعتصام العمال يتواصل - (108)
- دقيق عظام الدجاج يخفض أسعار "الكفتة" بمحلات الجزارة البيضاوية - (70)
- خادمات مغربيات يكشفن كواليس "سوق النخاسة" في السعودية - (67)
- الثروات جيل جديد من حقوق الإنسان توظفه البوليساريو ضد المغرب - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوكرانيا تحظر تنافس رياضييها على أرض روسيا
أعلنت أوكرانيا فرض حظر على مشاركة رياضييها في أي منافسات تقام على تراب روسيا ، وذلك طبقا لقرار وقعه وزير الشباب والرياضة إيغور جدانوف.
جدانوف، في بيان نشره عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تضمن صورة من القرار، قال: "رياضيو أوكرانيا لن يشاركوا في أي بطولات تقام على أرض روسيا".
وتدهورت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا خلال الأعوام القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، في ظل الدعم الروسي لتمرد انفصالي في منطقتين واقعتين أقصى شرق أوكرانيا ، وتقعان على الحدود مع الجمهورية الاتحادية.
وذكر جدانوف :"المنافسات الرياضية في روسيا، ببساطة، ستكون خطيرة على رياضيينا نظرا للسياسات الداخلية والخارجية لهذه الدولة".