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كُتّاب وآراء
تقرير دولي: فنلندا البلد الأكثر سعادة في العالم
صنف تقرير دولي، فنلندا في المرتبة الأولى ضمن لائحة البلدان الأكثر سعادة في العالم.
ووضع تقرير السعادة العالمي، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، فنلندا على رأس البلدان الـ156 المعنية بمؤشر سعادة في العالم.
وسجلت فنلندا تقدما ملموسا برسم هذا التصنيف، بعدما كانت تحتل، خلال السنة الماضية، المرتبة الخامسة، متفوقة على النرويج التي هيمنت على هذه المرتبة لعدة سنوات.
وشملت لائحة الدول العشر الأكثر سعادة في العالم برسم تقرير سنة 2018، كلا من فنلندا، والنرويج، والدنمارك، وأيسلندا، وسويسرا، وهولندا، وكندا، ونيوزيلندا، والسويد وأستراليا.
وتراجعت الولايات المتحدة في هذا التصنيف الدولي رغم ارتفاع حجم الثروة التي اكتسبت خلال السنوات السابقة، حيث احتلت المرتبة ال18، متراجعة عن المرتبة 14 التي احتلها خلال السنة الماضية.
ويعتمد تقرير السعادة العالمي على عدة معايير تهم، على الخصوص، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى الرعاية الاجتماعية، ومتوسط الأعمار، والحريات الاجتماعية وغياب الفساد.
كما يستند هذا المؤشر على الإحصائيات التي تقدمها الحكومات، ويهتم بوضعية المهاجرين المولودين في بلد أجنبي.