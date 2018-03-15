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كُتّاب وآراء
قطر تقتني مروحيات عسكرية بـ3 مليارات دولار
اشترت قطر من إيرباص 28 مروحية عسكرية من طراز "ان اتش 90" و16 مروحية أخرى من طراز "اتش 125" لتدريب الطيارين.
وتفوق القيمة الاجمالية للصفقة التي تمت خلال مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس" الذي عقد بين 12 و14 مارس في قطر، ثلاثة مليارات دولار، حسبما أكد لـ(إفي) متحدث باسم "إيرباص".
وأوضح المتحدث أن الـ28 مروحية من طراز "ان اتش 90" سيكون منها 16 للنقل التكتيكي "تي تي اتش"، و12 من النسخة البحرية "ان اف اتش".
أما المروحية "اتش 125" فهي مركبة خفيفة بمحرك واحد وستستخدم للتدريب (غير العسكري) وستخصص للقوات الجوية القطرية لتدريب الطيارين.
ولازالت مواعيد تسليم الطائرات سرية.
يذكر أن المروحية "ان اتش 90" ثنائية المحرك وهي من فئة الـ10 أطنان.
وتلقبت "إيرباص" طلبات لشراء 543 نموذجا من هذ الطائرة وسلمت 350 منها لـ20 عميلا في 13 دولة.