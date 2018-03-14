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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتعلن مقاطعة مونديال 2018

بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتعلن مقاطعة مونديال 2018

بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتعلن مقاطعة مونديال 2018
كوستاس بيتاس وإيستل شيربون*
الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:00

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا ردا على هجوم بغاز أعصاب سام على جاسوس روسي سابق بجنوب انجلترا، ووصفت الهجوم بأنه استخدام غير مشروع للقوة من جانب روسيا ضد المملكة المتحدة.

وأضافت ماي أن بريطانيا ستطبق إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات ضد أنشطة عدائية لحكومات خارجية، وستجمد الأصول الروسية إذا وجدت أدلة على استخدامها للتهديد، بالإضافة إلى عدم حضور أي وزراء أو أعضاء من العائلة المالكة مباريات كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

ووصفت روسيا، التي نفت أي دور لها في تسميم الجاسوس السابق، الإجراءات التي أعلنت عنها ماي بأنها "غير مقبولة وغير مبررة وقصيرة النظر"، وحذرت بريطانيا بأن تتوقع ردا عليها.

وعلى عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حين فرضا عقوبات على روسيا ردا على ضمها شبه جزيرة القرم وتصرفات أخرى في أوكرانيا، لم تذكر ماي أفرادا أو شركات روسية تستهدفها بالعقوبات.

وعثر على الجاسوس السابق سيرجي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) فاقدي الوعي في مدينة سالزبري بجنوب انجلترا يوم الرابع من مارس، وما يزالا بالمستشفى في حالة حرجة. وأصيب ضابط شرطة أيضا في الحادث ومازال في حالة خطيرة بالمستشفى.

ووشى سكريبال بعشرات من العملاء الروس إلى بريطانيا قبل أن تلقي السلطات الروسية القبض عليه في موسكو وتحكم عليه بالسجن في عام 2006. وقد أطلق سراحه في اتفاقية تبادل جواسيس عام 2010 ولجأ إلى بريطانيا.

وقالت ماي إن سكريبال وابنته أصيبا بغاز نوفيتشوك، وهو غاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية يعود إلى الحقبة السوفيتية. وطلبت رئيسة الوزراء من روسيا توضيح ما إذا كانت موسكو مسؤولة عن الهجوم أم إنها فقدت السيطرة على مخزونات من هذه المادة شديدة الخطورة.

وقالت ماي في بيان أمام البرلمان: "ردهم ينم عن استخفاف تام بجسامة هذه الأحداث"، وتابعت: "لقد تعاملوا مع استخدام غاز أعصاب مخصص لأغراض عسكرية في أوروبا باستهزاء واحتقار وتحدٍّ".

وأضافت ماي: "ليس هناك استنتاج سوى أن الدولة الروسية هي التي تتحمل اللوم عن الشروع في قتل السيد سكريبال وابنته، وتهديد أرواح مواطنين بريطانيين آخرين في سالزبري، منهم السرجنت نيك بيلي. هذا استخدام غير مشروع للقوة من جانب الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة".

مهلة أسبوع لمغادرة بريطانيا

قالت ماي إن طرد 23 دبلوماسيا، وهم ضباط مخابرات سريون، هي أكبر عملية طرد دبلوماسيين من لندن في 30 عاما، وستقلص من قدرات المخابرات الروسية في بريطانيا لأعوام مقبلة، وأضافت أن الدبلوماسيين الروس أمامهم أسبوع واحد لمغادرة بريطانيا.

وتابعت ماي: "سنجمد أصولا للدولة الروسية في حال حصلنا على أدلة تفيد بأنها قد تستخدم في تهديد حياة أو ممتلكات مواطنين أو سكان في بريطانيا"، موردة أنه سيجري على وجه السرعة إعداد تشريعات جديدة مقترحة لمواجهة أي تهديد من دولة معادية.

وقالت رئيسة الحكومة البريطانية: "سيشمل ذلك إضافة قوة محددة لاحتجاز المشتبه بتورطهم في أنشطة دولة معادية على حدود المملكة المتحدة (...) سوف نكثف إجراءات التفتيش على رحلات الطيران الخاصة والجمارك والشحن".

وأبرزت ماي أن بريطانيا ستسحب دعوة وجهتها إلى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لزيارة البلاد، وستعلق كل الاتصالات الثنائية عالية المستوى بين لندن وموسكو.

وعن كأس العالم المقبلة، قالت ماي إن الوزراء وأعضاء الأسرة الملكة لن يحضروا البطولة.

ودعت بريطانيا إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لاطلاع الأعضاء على الهجوم. وروسيا، شأنها شأن بريطانيا، إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - يونس السلفي الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:07
إنها الدول الكبرى يا سادة .. القوة هي معيار العزّة
أما دولنا العربية المتخلفة فليس لها إلا الأطلال تبكيها
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119
2 - محمد الريفي الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:10
تحية للرئيس العملاق فلاديمير بوتين الذي وقف شوكة في حلق الاستعمار الغربي.لقد فشل خططهم
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-56
3 - hicham الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:10
و إسبانيا و البرتغال ماكينش شي خبار عليهم واش نسحبوا من كأس العالم. الله يسمعنا خبار الخير
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110
4 - ايوب الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:18
اتمنى ان يستمر الصراع وتشتعل نار الفتنة بينهم .
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-4
5 - ايمازيغن الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:24
حسب تحليلي المتواضع لا استبعد ان تقوم المخابرات الامريكية بالامر حتى تقوم بشيطنة روسيا على المستوى الاوربي خصوصا ان هناك دول اوروبية ترفض العقوبات المفروضة على روسيا . هدا عميل مزدوج وقدم معلومات لامريكا وبريطانيا عن اسلحة تطورها روسيا ولم تعد امريكا بحاجة اليه . فتم اغتياله هو وابنته حتى لاتقوم ابنته بمتابعة الامر و المخابرات الروسية FSB ليسو اغبياء حتى يقومو باغتياله.
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6
6 - karim الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:25
صراع الجبابرة هي هكذا رغم صراعم يدوسون على الاقزام
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15
7 - Abdellatif الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:27
Les Iles Britaniques sont l'origine de tout les maux du monde
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11
8 - yassir الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:32
إنها حرب عالمية تلوح في الأفق نسأل الله ان يضرب الظالمين باظالمين ويخرجنا من بينهم سالمين و يحفظ بلدنا آمين
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6
9 - وا ناري على كذبة باينة الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:34
... ما هي الى وسيلة ضغط عبر تمثيلة غير محبكة للتأتير على الانتخابات الروسية فروسيا اليوم اقرب الى الصين منها الى الغرب. كيف يعقل ان ترتكب اجهزة روسيا هذا الفعل في فترة الانتخابات.... كيف وصلوا الى استنتاج الفاعل قبل اكتمال التحقيق.... كيف لشخص استهدف بمادة شديدة السمية ان ينجوا هل كانت تنتضره سيارة الاسعاف وهي تعلم بالامر ......العديد من الاسئلة
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-1
10 - حورية الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:34
كون غير طاحت معانا انجلترا في المجموعة
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2
11 - منى الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:36
إلى المعلق رقم 4 أيوب. ههههه الفتنة تشتعل في دول العالم الثالت
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4
12 - حميد الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:38
إن لم يحضر أعضاء العائلة المالكة والوزراء البريطانيون سيتوقف كأس العالم و جميع الفرق ستدخل في حزن عميق يا إلهي لقد خفت كثيرا. بوتين رجل قوي وذو صيت عالي في العالم ولا يهاب الكراكيز.
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-3
13 - لابد من مقاطعة روسيا الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:39
نناشد العالم مقاطعة روسيا سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً.
بأن هذه الدولة قتلت إخواننا في سوريا بتريقة وحشية.

ولازالت تقتل الأطفال الصغار والشيوخ والنساء في سوريا.
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4
14 - مصطفى الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:39
قرار رىيسة الوزراء هو قرار غير اخلاقي ، سبق القدافي ان قتل معارضين في عقر دار الإنكليز ، وعندما أدى ماديا ثمن ذلك سامحوه ولتذهب دماء المعارضين الأبرياء الى المزبلة، هولاء الغربيين اذا أديت لهم الجزية رغم عيشك في بلدك سيهادنوك ، وادا أردت ان تحيا كإنسان سيسلطون عليك حكاما خونة ليحاربوك. نيابة عنهم ، ومن لم يصدق هذا فليرجع الى التاريخ القريب والبعيد ليفهم من الإرهابي هل الاسلام ام ديانات اخرى
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0
15 - مع من انت؟ الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:40
دول اوروبا الغربية تقدمت في العلم والاختراعات والادوية معاملة الانسان فيها واحدة سواء كان اسود او هندي او آسيوي او عربي او اوروبي... لا فرق فيها بين احد ولا توجد عنصرية طبقية ممكن لبنت برجوازي ان تتزوج من مجرد عامل في البناء عادي...روسيا لم تتقدم الا في صناعة الاسلحة والغواصات والصواريخ... بماذا أفادت روسيا البشرية؟ رغم انهم يمتلكون الورقة الرابحة (الغاز والبترول) الكثير من سكانها يحلمون بالعيش في دولة من دول اوروبا الغربية لانهم فقراء
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1
16 - مواطن حر الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:42
صراع المصالح بين الدول الكبرى ومحاولة تقزيم لروسيا اللتي تحاول إحياء ميراث الأتحاد السفياتي المنهار وبريطانيا تعد الضل الخلفي للولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من مجموعة للإتحاد الأوروبي.
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0
17 - DR Najib الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:42
je prie DIEU que ça sera le début de la 3éme Guerre Mondiale, enfin la Terre se débarrassera de Quelque Millions voir Milliards de Sans foi Ni Loi en commençant par les 90% sur Terre qui n'ont Ni foi ni Loi !!!
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-3
18 - Tetouani الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:42
انها معادلة القوة في عصر لا مكان لضعفاء فيه.انظرو كيف يكون الرد.أما الأمم المتحدة فقد تركوها للحكام العرب الكراكيز.لتعبر لهم عن بالغ قلقها
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1
19 - Hamido الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:43
هناك أناس يقاطعون كأس العالم من أجل مصالح بلدهم وآخرون مستعدون لشراء الذمم من أجل تنظيمه.
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0
20 - brahimG الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:48
نهار نكونو مثل الشعب البريطاني الراقي والمنضبط المحترم لدستور بلده وحكامه المحب لعمله وبلده الوفي لمواعده ووعوده والتزاماته وواجباته اذ داك ممكن تكون عندنا حكومة من المستوى البريطاني
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