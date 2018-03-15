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الرئيسية | خارج الحدود | مذكرات توقيف ضد أكثر من 200 مهرب في ليبيا

مذكرات توقيف ضد أكثر من 200 مهرب في ليبيا

مذكرات توقيف ضد أكثر من 200 مهرب في ليبيا
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 15 مارس 2018 - 00:32

صدرت مذكرات توقيف بحق أكثر من 200 مهرب ليبي وأجنبي متورطين في شبكة كبيرة للهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية، كما أعلن الأربعاء مكتب المدعي العام الليبي.

وقال الصديق السور رئيس لجنة التحقيقات لدى مكتب النائب العام "لدينا 205 مذكرة توقيف ضد أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة والاتجار بالبشر وحالات تعذيب وقتل واغتصاب".

وأضاف أن عناصر في قوات الأمن ومسؤولين عن مخيمات لإيواء المهاجرين وعاملين في سفارات دول إفريقية في ليبيا متورطون في الهجرة غير المشروعة.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 ، وأصبحت مركزا يتوجه اليه مئات آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا.

وقال إن التحقيقات حول شبكات المهربين أجريت بالتنسيق مع النيابة الإيطالية.

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