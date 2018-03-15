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الرئيسية | خارج الحدود | المخدرات وغسيل الأموال موضوع لقاء مغربي بلجيكي

المخدرات وغسيل الأموال موضوع لقاء مغربي بلجيكي

المخدرات وغسيل الأموال موضوع لقاء مغربي بلجيكي
عبد اللطيف أجرير
الخميس 15 مارس 2018 - 06:43

من المنتظر أن يحل وزير العدل البلجيكي، كون خيينس، بالمغرب مطلع أبريل المقبل، من أجل عقد مشاورات مع نظيره المغربي، محمد أوجار، حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة البلجيكية: "سيتطرق الوزير البلجيكي والوفد المرافق له، أثناء المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين المغاربة، إلى قضية غسيل أموال الاتجار الدولي بالمخدرات التي يتم استثمارها في المغرب في مجالات متعددة، كالعقارات والقطاع السياحي".

وأضاف المصدر ذاته أن الهدف من الزيارة هو "تعزيز التعاون الاستخباراتي بين البلدين لمعرفة كيفية تمكُّن المجموعات الإجرامية من القيام بعمليات غسيل الأموال، حتى يتسنى للمصالح القضائية وضع استراتيجية لمحاربتها بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وكذلك التحقق مما إذا كانت بعض التغييرات التشريعية ضرورية لمكافحة عمليات التبييض".

ويأمل كون خيينس والوفد المرافق له، بفضل اتفاقيات التعاون القضائي الموقعة بين المحاكم البلجيكية والمغربية، في تعاون أفضل خلال التحقيقات البلجيكية، وفي أن تتمكن السلطات القضائية المغربية من سرعة التحرك والموافقة على مصادرة ممتلكات المتهمين في الاتجار الدولي بالمخدرات.

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