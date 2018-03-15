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كُتّاب وآراء
موسكو تضع دبلوماسيين بريطانيين على لائحة الطرد
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ستطرد قريبا دبلوماسيين بريطانيين، ردا على طرد لندن 23 دبلوماسيا روسيا من المملكة المتحدة، على خلفية اتهام روسيا بتسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق.
وقال لافروف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، إنه "من دون شك سنتخذ قريبا إجراءات مماثلة ضد دبلوماسيين بريطانيين ردا على القرارات التي اتخذتها الحكومة البريطانية".
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، أعلنت عن طرد 23 دبلوماسيا روسيا من المملكة المتحدة، بعد ان اعتبرت "روسيا مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، في انجلترا"، كما هم التصعيد تعليق الاتصالات الثنائية مع موسكو.