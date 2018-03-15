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كُتّاب وآراء
البحرية الاميركية: سلوك ايران تغير في مياه الخليج
اعتبرت البحرية الاميركية ا ان التحركات والتصرفات الايرانية في مياه الخليج تغيرت ايجابا خلال الاشهر الماضية، بعد عدة حوادث بين زوارق وطائرات ايرانية، من جهة، وطائرات وسفن حربية اميركية، من جهة ثانية.
وقال بيل اوربان، المتحدث باسم الاسطول الخامس الاميركي ومقره البحرين، إنه "لم تقع أي حوادث غير آمنة او غير مهنية منذ 14 غشت 2017؛ حين حلقت طائرة ايرانية من دون طيار على مسافة قريبة من مقاتلة اميركية". وأضا:ف "انها مدة زمنية مهمة، وهذا أمر عظيم بنظرنا".
وتبادلت طهران وواشنطن، العام الماضي، الاتهامات حيال حوادث بين الطرفين. وفي احدى هذه الحوادث أطلقت البحرية الاميركية عيارات تحذيرية على سفن تابعة للحرس الثوري الايراني، كانت تقترب من السفن الاميركية بسرعة كبيرة.