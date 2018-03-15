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كُتّاب وآراء
إسرائيل: حماس تستغل الاحتجاجات لزرع متفجرات
قال الجيش الإسرائيلي إن حركة المقاومة الإسلامية، التي تسيطر على قطاع غزة، تستغل الاحتجاجات الأسبوعية التي يتم تنظيمها بالقرب من الخط الفاصل بين القطاع والحدود الإسرائيلية لزرع عبوات ناسفة.
وشدد العسكر العبري على أنه "لن يتسامح معها بعد وقوع انفجارين بالقرب من السياج الحدودي، دون سقوط ضحايا".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكس، إن "قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تستقل مركبة مسلحة، تقوم بدورية روتينية بالقرب من ناحل عوز شمال غزة، حين تعرضت لتفجير عبوتين ناسفتين ومحاولة إصابتها بصاروخ".
وذكر: "ردا على ذلك هاجمت دبابة أربعة مواقع عسكرية، وكان هناك هجوم جوي على موقع آخر، وجميعهم تابعين لحماس والجهاد الإسلامي"، ثم زاد: "لن نسمح لهذه التكتيكات، التي تحرض فيها حماس على الشغب وإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة، ضد القوات الإسرائيلية، وهي التي تستغل هذه الأنشطة في زرع متفجرات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
يا لوعة أطفالنا، (... حين يقولون ) أبي ما مات، أبي ما انحنى رأسه، ما انكسر، أبي انتصر.
ليس كل من يحمل بندقية هو إرهابي، وليس كل من يجلس إلى طاولة المفاوضات داعية للسلام، (...) الحقوق من العدو تنتزع، والانحناء أمامه لا يكون إلا لزرع القنبلة.
السلام عليكم