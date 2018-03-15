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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة أوروبية ترفض "المافيا" في مطاعم إسبانية

محكمة أوروبية ترفض "المافيا" في مطاعم إسبانية

محكمة أوروبية ترفض "المافيا" في مطاعم إسبانية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 15 مارس 2018 - 13:32

قضت محكمة أوروبية بأنه لا يمكن لسلسلة مطاعم إسبانية أن تطلق على نفسها اسم "المافيا" نظرا لأن الاسم، الذي يهون من خطورة المنظمة الإجرامية الإيطالية، يعتبر جريمة ويتعارض مع الأخلاق، ويطلق على نحو 40 مطعما في المملكة الإيبيرية.

وسجلت الشركة الإسبانية اسم "المافيا تأخذ مقعدا على الطاولة"، وتجاوره وردة، لدى مكتب الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي سنة 2006. وفي عام 2015 طلبت إيطاليا إزالة الاسم، قائلة إنه يناهض السياسة العامة والمبادئ الأخلاقية، وانحاز مكتب الملكية الفكرية إلى إيطاليا، حيث توصل لكون الاسم يروج للمافيا، ويمنحها طابعا اجتماعيا يهون من خطورة الجماعة الإجرامية.

وطعنت الشركة الإسبانية "لامافيا فرانشايسز" في القرار أمام المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي، بينما رفضت المحكمة في مقرها بلوكسمبورغ هذا الطعن، قائلة إن اسم الشركة "ينقل صورة إيجابية عالميا عن المافيا، ويستهين بالضرر الخطير الذي ألحقته بقيم الاتحاد الأوروبي الأساسية".

وأفاد بيان بأن القضاة وجدوا أن "هذا الاسم يمكن أن يصدم أو يزعج، ليس ضحايا المافيا فحسب ولكن أي شخص لديه الحد المتوسط من الحساسية والتسامح". ورفضت المحكمة مرافعات الشركة الإسبانية التي تقول إن اسمها يشير إلى سلسلة أفلام "العرّاب" بشأن المافيا، قائلة إن وجود كتب وأفلام عن المنظمة لم يغير من إدراك الضرر الذي تسببت فيه.

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