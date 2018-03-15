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كُتّاب وآراء
محمد بن سلمان: السعودية تستطيع نيل سلاح نووي
صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن إيران بعيدة عن أن تكون ندا للسعودية، وشدد في الوقت نفسه على أن بلاده ستحصل سريعا على قنبلة نووية إذا ما طورت إيران قنبلتها النووية.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس. نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، "إيران ليست ندا للسعودية؛ جيشها ليس من أقوى خمسة جيوش في العالم الإسلامي، والاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني.. إيران بعيدة عن أن تكون ندا للسعودية".
وحول وصفه المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي بـ"هتلر الجديد" قال :"بكل تأكيد .. لأنه يريد التوسع وإنشاء مشروعه الخاص في الشرق الأوسط، ما يشبه كثيرا هتلر الذي أراد التوسع في فترة ما. دول كثيرة حول العالم وفي أوروبا لم تدرك خطر هتلر حتى حدث ما حدث. ولا أريد أن أرى نفس الأحداث تقع في الشرق الأوسط".
وعما إذا كان يرى أن بلاده بحاجة إلى أسلحة نووية لمواجهة إيران، قال :"المملكة العربية السعودية لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن دون شك، إذا ما طورت إيران قنبلة نوية، فسنفعل الشيء نفسه في أقرب وقت ممكن".