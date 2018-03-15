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كُتّاب وآراء
نيبال تحظر استعمال عربات يتخطى عمرها 20 عاما
قال مسؤولون إن نيبال حظرت سير السيارات الأقدم من 20 عاما في أنحاء البلاد، في محاولة لسيطرة على جودة الهواء المتزايدة في السوء وتخفيف الزحام المروري.
وأجبر القرار الحكومي، الذي أعقب حملة مماثلة في العاصمة كاتمندو منذ عام، أكثر من 5000 سيارة ، تشمل حافلات وشاحنات، على التوقف عن السير.
ولكن المنظمات التي تمثل الشركات العاملة في مجال النقل انتقدت هذا القرار. وقال دارما راج ريمال، المسؤول باتحاد شركات النقل الوطنية النيبالية، "لم تأخذ السلطات رأينا قبل اتخاذ هذا القرار".
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "السيارات الأقدم من 20 عاما مازالت تسير على الطرق القروية. لا أعتقد أنه سوف يتم تنفيذ الحظر بالكامل".
وقالت وزارة النقل، في إشعار تم نشره بالصحف المحلية، إنه "إذا عثر على مثل هذه السيارات القديمة تسير على الطرق سوف تتم مصادرتها".