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الرئيسية | خارج الحدود | مذكرة توقيف فرنسية لشقيقة ولي عهد السعودية

مذكرة توقيف فرنسية لشقيقة ولي عهد السعودية

مذكرة توقيف فرنسية لشقيقة ولي عهد السعودية
هسبريس - متابعة
الخميس 15 مارس 2018 - 20:44

أصدر قاض تحقيق فرنسي مذكرة توقيف بحق شقيقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما قال اليوم الخميس مصدر قضائي في باريس .

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) ، تتعلق مذكرة التوقيف بحادث وقع في شهر شتنبر عام 2016،عندما ترددت مزاعم أن حارسا شخصيا للأميرة ضرب وأهان شخصا حرفيا .

وحامت شبهات بأن الشخص الحرفي، الذي كان يقوم بأعمال في شقة الأميرة، قام بالتقاط صور في الشقة الواقعة في أحد أفخم الأحياء الباريسية، وفقا للتقرير.

ونقلت صحيفة لوباريزيان عن محام الحارس الشخص قوله في ذلك الوقت أنه (الحارس) تدخل عندما سمع صوتا عاليا من جانب الأميرة وكان الحرفي داخل مكان مخصص للأسرة الملكية، وليس المكان الذي كان من المفترض ان يقوم فيه بأعمال السباكة.

وغادرت الأميرة فرنسا بعيد الحادث، بحسب صحيفة لوباريزيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حلال علي حرام عليك ؟؟ الخميس 15 مارس 2018 - 21:10
جاء دور ماكون لزيارة السعودية بعد الزيارة المربحة لترامب.
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2 - حسن رأي الخميس 15 مارس 2018 - 21:17
دولة ديال العز السباك عندو قيمة لأنه مواطن تحميه دولته والأميرة برغم غناها خافت لمجرد أنها رفعت صوتها على سباك. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.
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