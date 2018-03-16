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الرئيسية | خارج الحدود | وزير الداخلية في حكومة ميركل: الإسلام ليس ألمانيّا

وزير الداخلية في حكومة ميركل: الإسلام ليس ألمانيّا

وزير الداخلية في حكومة ميركل: الإسلام ليس ألمانيّا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 16 مارس 2018 - 16:50

قال وزير الداخلية الألماني الجديد، هورست سيهوف،ر إن "الإسلام لا ينتمي لألمانيا"، ليبتعد بذلك عن موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد رد الوزير على سؤاله حول مقولة الرئيس الأسبق كريسيتيان وولف، والتي تبنتها ميركل لاحقا، وقال: "الإسلام لا ينتمي لألمانيا. ألمانيا معروفة بالمسيحية".

وعلى الرغم من ذلك أكد أن المسلمين الذين يعيشون في البلاد "بالتأكيد ينتمون إلى ألمانيا". وأضاف رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا، شريك الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل، "هذا بطبيعة الحال لا يعني أنه ينبغي علينا التخلي عن العادات والتقاليد الخاصة بنا".

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