24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:33
|12:41
|16:01
|18:40
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سقوط شجرة يصيب 8 مصلّين بجروح في مدينة سلا
- أوامر الحموشي تضبط "الحراسة النظرية" .. تحسينات ومراقبة دورية
- "الهاكا" توقف بث برنامج إذاعي بسبب "جواب داعية"
- المغاربة يفضلون التأمين على الحياة أكثر من حوادث الشغل والسيارات
- محاولة اعتداء تستهدف القنصل السنغالي في مدريد
"حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط (5.00)
جامعيون: الحكومة تُسَير بعقلية جمعية .. و"الحكرة" تذكي الاحتجاج (5.00)
"أزمة عقليات" تخذل شباب "المقاولات الناشئة الذكية" بالمغرب (5.00)
- بنهيمة يدعم الحريات الفردية وينتظر "وزير النزوح القرويّ" بالحكومة - (64)
- الدخيل: "نُخب الصحراء" تستفيد من استمرار النزاع مع البوليساريو - (61)
- حراك جرادة يعيد "الخصومة" بين الدولة و"الجماعة" إلى الواجهة - (58)
- صندوق النقد الدولي يُوصي بتسريع تحرير سعر الدرهم المغربي - (53)
- متولي يعتذر: ليس من أخْلاقي الإسَاءة لجامعة الكرة والمدرب رونار - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مطار فرانكفورت يتوقع زيادة الركاب وحجم الأرباح
يتوقع مطار فرانكفورت، وهو أكثر المطارات اكتظاظا بالركاب في ألمانيا، تحقيق زيادة في عدد الركاب والأرباح خلال عام 2018، حسب ما أعلنت شركة "فرابورت" التي تدير المحطة الجوية.
وذكرت شركة فرابورت أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الركاب من 64.5 مليون راكب في 2017 إلى ما بين 67 و68.5 مليون راكب هذا العام.
ومن المتوقع أيضا أن ترتفع العائدات، قبل خصم الفوائد والضرائب وتكاليف الاستهلاك، من مليار يورو إلى ما يتراوح بين 1.08 مليار و1.11 مليار يورو خلال نفس الفترة.
وقال رئيس الشركة شتيفان شولته، إن فرابورت تتوقع تحقيق زيادة في الارباح من 2.9 مليار يورو في 2017 إلى 3.1 مليار يورو العام الجاري.
وكانت مبيعات فرابورت قد ارتفعت بنسبة 13.5 بالمئة في عام 2017 مقارنة بعام 2016، فيما تراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة سنوية تبلغ 5 بالمئة. وفي عام 2017 تراجع صافي أرباح فرابورت بنسبة سنوية تبلغ 12 بالمئة؛ إلى 320 مليون يورو.