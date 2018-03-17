مطار فرانكفورت يتوقع زيادة الركاب وحجم الأرباح

هسبريس - د.ب.أ

يتوقع مطار فرانكفورت، وهو أكثر المطارات اكتظاظا بالركاب في ألمانيا، تحقيق زيادة في عدد الركاب والأرباح خلال عام 2018، حسب ما أعلنت شركة "فرابورت" التي تدير المحطة الجوية.

وذكرت شركة فرابورت أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الركاب من 64.5 مليون راكب في 2017 إلى ما بين 67 و68.5 مليون راكب هذا العام.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع العائدات، قبل خصم الفوائد والضرائب وتكاليف الاستهلاك، من مليار يورو إلى ما يتراوح بين 1.08 مليار و1.11 مليار يورو خلال نفس الفترة.

وقال رئيس الشركة شتيفان شولته، إن فرابورت تتوقع تحقيق زيادة في الارباح من 2.9 مليار يورو في 2017 إلى 3.1 مليار يورو العام الجاري.

وكانت مبيعات فرابورت قد ارتفعت بنسبة 13.5 بالمئة في عام 2017 مقارنة بعام 2016، فيما تراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة سنوية تبلغ 5 بالمئة. وفي عام 2017 تراجع صافي أرباح فرابورت بنسبة سنوية تبلغ 12 بالمئة؛ إلى 320 مليون يورو.