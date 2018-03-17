24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:3312:4116:0118:4019:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. قتيلان وجريح في حادثة سير خطيرة ناحية بوزنيقة (5.00)

  2. "فيفا" يوافق على تقنية الفيديو في "المونديال" (5.00)

  3. "حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط (5.00)

  4. جامعيون: الحكومة تُسَير بعقلية جمعية .. و"الحكرة" تذكي الاحتجاج (5.00)

  5. "أزمة عقليات" تخذل شباب "المقاولات الناشئة الذكية" بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مطار فرانكفورت يتوقع زيادة الركاب وحجم الأرباح

مطار فرانكفورت يتوقع زيادة الركاب وحجم الأرباح

مطار فرانكفورت يتوقع زيادة الركاب وحجم الأرباح
هسبريس - د.ب.أ
السبت 17 مارس 2018 - 07:18

يتوقع مطار فرانكفورت، وهو أكثر المطارات اكتظاظا بالركاب في ألمانيا، تحقيق زيادة في عدد الركاب والأرباح خلال عام 2018، حسب ما أعلنت شركة "فرابورت" التي تدير المحطة الجوية.

وذكرت شركة فرابورت أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الركاب من 64.5 مليون راكب في 2017 إلى ما بين 67 و68.5 مليون راكب هذا العام.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع العائدات، قبل خصم الفوائد والضرائب وتكاليف الاستهلاك، من مليار يورو إلى ما يتراوح بين 1.08 مليار و1.11 مليار يورو خلال نفس الفترة.

وقال رئيس الشركة شتيفان شولته، إن فرابورت تتوقع تحقيق زيادة في الارباح من 2.9 مليار يورو في 2017 إلى 3.1 مليار يورو العام الجاري.

وكانت مبيعات فرابورت قد ارتفعت بنسبة 13.5 بالمئة في عام 2017 مقارنة بعام 2016، فيما تراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة سنوية تبلغ 5 بالمئة. وفي عام 2017 تراجع صافي أرباح فرابورت بنسبة سنوية تبلغ 12 بالمئة؛ إلى 320 مليون يورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.