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الرئيسية | خارج الحدود | روبرت موغابي يطالب بإلغاء الانقلاب في زيمبابوي

روبرت موغابي يطالب بإلغاء الانقلاب في زيمبابوي

روبرت موغابي يطالب بإلغاء الانقلاب في زيمبابوي
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 16 مارس 2018 - 18:50

ذكر رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، أن إقالته من منصبه كانت "انقلابا يجب أن نلغيه"، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية له منذ رحيله.

في لقاء مع قناة "إس. إيه. بي. سي" التلفزيونية الجنوب إفريقية ذكر الرئيس السابق، وعمره 94 عاما، أن الجيش أقاله من منصبه بشكل إجباري.

وأضاف موغابي: "أقول إن ذلك كان انقلابارفض بعض الناس أن يصفونه بأنه انقلاب. ويجب أن نلغي هذا العار الذي فرضناه على أنفسنا، فنحن لا نستحق ذلك".

وكان موغابي قد أجبر على الاستقالة عقب استيلاء الجيش على السلطة لفترة قصيرة، في نونبر الماضي، بعد أن قاد زيمبابوي لحوالي 40 عاما.

ثم تولى إيمرسون منانجاجوا، نائبه السابق والمفضل لدى الجيش، السلطة بعد ذلك. بينما يقول موغابي عن منانجاجوا: "لم أفكر أبدا أنه، هو الذي ربيته وجئت به إلى الحكومة، أن يكون ذلك الشخص الذي ينقلب ضدي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسن المغترب الجمعة 16 مارس 2018 - 19:20
هدا ما كنت اتحدت عنه في ما يخص الاستثمارات الافريقية ،حيث يمكن في اي لحظة ان يتم انقلاب في دولة افريقية ما ،و ستدهب هده الاموال سدى، لكن نحن متفائلون ، اللهم زد و بارك
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