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كُتّاب وآراء
روبرت موغابي يطالب بإلغاء الانقلاب في زيمبابوي
ذكر رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، أن إقالته من منصبه كانت "انقلابا يجب أن نلغيه"، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية له منذ رحيله.
في لقاء مع قناة "إس. إيه. بي. سي" التلفزيونية الجنوب إفريقية ذكر الرئيس السابق، وعمره 94 عاما، أن الجيش أقاله من منصبه بشكل إجباري.
وأضاف موغابي: "أقول إن ذلك كان انقلابارفض بعض الناس أن يصفونه بأنه انقلاب. ويجب أن نلغي هذا العار الذي فرضناه على أنفسنا، فنحن لا نستحق ذلك".
وكان موغابي قد أجبر على الاستقالة عقب استيلاء الجيش على السلطة لفترة قصيرة، في نونبر الماضي، بعد أن قاد زيمبابوي لحوالي 40 عاما.
ثم تولى إيمرسون منانجاجوا، نائبه السابق والمفضل لدى الجيش، السلطة بعد ذلك. بينما يقول موغابي عن منانجاجوا: "لم أفكر أبدا أنه، هو الذي ربيته وجئت به إلى الحكومة، أن يكون ذلك الشخص الذي ينقلب ضدي".