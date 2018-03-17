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كُتّاب وآراء
قضاء إسرائيل يعلق طرد المهاجرين الأفارقة
منعت المحكمة العليا الإسرائيلية الدولة مؤقتا من ترحيل مهاجرين غير نظاميين في، إطار خطة حكومية تؤثر على ما يقرب من 38 ألف شخص يتم تخييرهم ما بين مغادرة البلاد "طواعية" أو الدخول إلى السجن، حسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.
ويحظر هذا الحكم القضائي على تل أبيب طرد أي مهاجر لا يريد أن يغادر البلاد طوعا، وسيكون أمام السلطات الإسرائيلية مهلة حتى 26 مارس الجاري للرد على المحكمة، التي ستقرر فيما بعد ما إذا كانت ستمدد الأمر أم لا، بحسب تأكيد الصحيفة.
وتؤكد المحكمة العليا الإسرائيلية أن هذا القرار لا يؤثر على من يرغبون في مغادرة البلاد، ولا يمنع الدولة كذلك من الاستمرار في الاستعدادات الإدارية لتنفيذ عمليات الترحيل، والتي من المقرر أن تبدأ في الأول من أبريل المقبل.