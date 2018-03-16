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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة

روسيا تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة

روسيا تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 16 مارس 2018 - 23:32

أعلن الكرملين أن روسيا تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة "حسب ما تراه مناسبا".

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال: "سيأتي ذلك الرد الذي نراه مناسبا× سيكون كل شيء في أوانه"، وأضاف: "الكرملين لا يميل للحديث عن حرب باردة جديدة".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على خمسة شخصيات معنوية و19 شخصًا ذاتيا، رداً على "الهجمات المستمرة المشينة القادمة من روسيا"، في إشارة على وجه التحديد إلى النشاط الإلكتروني الروسي ومحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رشيد زين العابدين السبت 17 مارس 2018 - 00:03
قدر هذا العالم أن يكون بين فكي وحشين لا يعرفان الرحمة ويلعبان بقذارة في كل شبر من هذا العالم ولكن كما علمنا التاريخ أن الصولة لا تدوم لأحد وأن أطنان الأسلحة التي يتم تطويرها ستكتوي بنارها هاتين الدولتين المتغطرستين.
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2 - علاء الدين السبت 17 مارس 2018 - 00:18
كل المؤشرات تدل على حرب عالمية ثالثة التكتلات والتحالفات هذا مع معسكر روسيا وهذا مع معسكر أميركا والعرب والمسلمون هم الضحية الله يحفظ وصافي
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