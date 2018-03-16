هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الكرملين أن روسيا تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة "حسب ما تراه مناسبا".

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال: "سيأتي ذلك الرد الذي نراه مناسبا× سيكون كل شيء في أوانه"، وأضاف: "الكرملين لا يميل للحديث عن حرب باردة جديدة".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على خمسة شخصيات معنوية و19 شخصًا ذاتيا، رداً على "الهجمات المستمرة المشينة القادمة من روسيا"، في إشارة على وجه التحديد إلى النشاط الإلكتروني الروسي ومحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية.