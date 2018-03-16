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تحطم مروحية يقتل 7 جنود أمريكيين في العراق
الجمعة 16 مارس 2018 - 13:01
قتل 7 جنود أميركيين عندما تحطمت مروحيتهم في غرب العراق، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية اليوم الجمعة.
وقال المصدر: "كان على متن المروحية سبعة أشخاص يعتقد أنهم قتلوا جميعا"، مضيفا: "هم عناصر في الجيش كانوا ضمن عملية نقل روتينية من العراق إلى سوريا، وليسوا في مهمة خاصة".