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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤول ألماني: المسلمون المقيمون جزء من البلاد

مسؤول ألماني: المسلمون المقيمون جزء من البلاد

مسؤول ألماني: المسلمون المقيمون جزء من البلاد
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 16 مارس 2018 - 20:45

عارض شتيفان فايل، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، تصريحات هورست زيهوفر، وزير الداخلية الجديد، التي قال فيها إن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا.

وقال فايل، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن "المسلمين المقيمين في ألمانيا جزء من البلاد، وهذا ينطبق أيضا على عقيدتهم. . من اللافت أن وزير الداخلية يثير للتو في أول أيام عمله جدلا لا داع له مطلقا مع رئيسة حكومته".

وكان زيهوفر أعرب عن اعتقاده بأن عبارة "الإسلام جزء من ألمانيا" ليست صحيحة. وقال في تصريح لصحيفة "بيلد إن "الإسلام ليس جزءا من ألمانيا. المسيحية تميز ألمانيا، مثل عطلة يوم الأحد وأعياد وطقوس كنسية؛ مثل عيد القيامة وعيد العنصرة وعيد الميلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد ريان الجمعة 16 مارس 2018 - 21:11
لاداعي للقلق أيها الوزيرين حتى هنا في المغرب نرتاح يوم الأحد،ونحتفل بأعياد رأس السنة وأغلبيتنا يجهل الأشهر والسنة الهجريتين وأبواق المهرجانات طغت على أبواق المساجد.
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2 - إسلام الجمعة 16 مارس 2018 - 21:17
شأتم أم أبيتم فالاسلام و المسلمين جزءا من ألمانيا. و خير دليل الألمان المعتنقين للاسلام في تزايد و الحمد لله
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3 - NOUMRI الجمعة 16 مارس 2018 - 21:27
مادا اصابكم يا مسؤولي المانيا وزير يقول أن الإسلام ليس ألمانيا و أخر يقول الإسلام جزء من ألمانيا و افهم تحماف
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