مسؤول ألماني: المسلمون المقيمون جزء من البلاد

هسبريس - د.ب.أ

عارض شتيفان فايل، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، تصريحات هورست زيهوفر، وزير الداخلية الجديد، التي قال فيها إن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا.

وقال فايل، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن "المسلمين المقيمين في ألمانيا جزء من البلاد، وهذا ينطبق أيضا على عقيدتهم. . من اللافت أن وزير الداخلية يثير للتو في أول أيام عمله جدلا لا داع له مطلقا مع رئيسة حكومته".

وكان زيهوفر أعرب عن اعتقاده بأن عبارة "الإسلام جزء من ألمانيا" ليست صحيحة. وقال في تصريح لصحيفة "بيلد إن "الإسلام ليس جزءا من ألمانيا. المسيحية تميز ألمانيا، مثل عطلة يوم الأحد وأعياد وطقوس كنسية؛ مثل عيد القيامة وعيد العنصرة وعيد الميلاد".