الخطوط الهندية تعبر السعودية في اتجاه إسرائيل

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت شركة الخطوط الهندية أن رحلاتها إلى تل ابيب ستعبر المجال الجوي السعودي؛ في خطوة تنهي عقودا من الحظر السعودي لاستخدام أجواء المملكة لمثل تلك الرحلات.

وقال متحدث باسم الشركة، ضمن تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "رحلات الخطوط الهندية إلى إسرائيل ستبدأ، اعتبارا من 22 مارس، استغراق مدة سبع ساعات وخمس دقائق بفضل عبور الأجواء السعودية".