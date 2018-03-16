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الرئيسية | خارج الحدود | محاولة اعتداء تستهدف القنصل السنغالي في مدريد

محاولة اعتداء تستهدف القنصل السنغالي في مدريد

محاولة اعتداء تستهدف القنصل السنغالي في مدريد
هسبريس - إفي
الجمعة 16 مارس 2018 - 17:34

حاول مجموعة من السنغاليين بحي "لابابييس" في مدريد الاعتداء على قنصل بلادهم في العاصمة الإسبانية، وأجبروه على التحصن في إحدى الحانات قبل أن تتدخل الشرطة لإنقاذه، بعد أن استخدمت الرصاص المطاطي لتفرقة المحتجين.

ووفقا لما تحققت منه "إفي"؛ تعرف أحد الأشخاص المتجمهرين بساحة "نيلسون مانديلا" على قنصل السنغال الممارس مهامه في مدريد، مختار بلال، وحاولت مجموعة الاقتراب منه والاعتداء عليه، ما دفع الدبلوماسي للتحصن داخل إحدى الحانات.

وألقى بعض المتجمهرين، الذين بلغ عددهم حوالي 150 فردا، مياها نحو الأشخاص الذين كانوا برفقة القنصل، وتجاه الصحفيين المواكبين لتحركه، بينما حاول آخرون تهدئة الأكثر غضبا.

وتوجهت خمس حافلات تابعة لوحدات التدخل الأمني ومكافحة الشغب إلى المنطقة، حيث قام أفراد من الشرطة بتفريق الأشخاص من أمام مدخل الحانة وقطاع كبير من الساحة.

وبدأ بعض المتجمهرين في إلقاء مقاعد نحو قوات الأمن، ما دفعها لاستخدام الرصاص المطاطيةلتفرقة المعتدين. وفي النهاية، تم التمكن من مساعدة القنصل على المغادرة تحت صيحات السنغاليين الذين وصفوه بأنه "قاتل".

وتجمع في الساحة نفسها مجموعة من زملاء مامي مباجي، مواطن سنغالي يبلغ من العمر 35 عاما، توفي في الشارع. إذ يؤكد معارف مباجي أنه توفى أثناء ملاحقة الشرطة الإسبانية له، منددين بالعنف الأمني الذي يتعرض له السنغاليون في إسبانيا.

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