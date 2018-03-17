سفير مصر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

هسبريس من الرباط

قام السفير المصري بالرباط، أشرف إبراهيم، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، الجمعة، بمقر اللجنة الانتخابية داخل السفارة المصرية بالرباط.

وفي تصريح له بالمناسبة، أعرب السفير المصري عن تفاؤله بزيادة عدد المصريين، الذين سيمارسون حقهم الدستوري في التصويت، مشيرا إلى أن يوم الجمعة في المغرب "هو يوم عمل"، وتوقع تزايد إقبال المصريين المقيمين في المغرب على التصويت يومي السبت والأحد.

وأوضح السفير المصري أن وسائل الإعلام المغربية "أبدت اهتماماً كبيرا بالانتخابات الرئاسية، حيث توافدت العديد من محطات التلفزيون ومندوبي الصحف المحلية على مقر اللجنة منذ الصباح لتغطية العملية الانتخابية". وأعرب عن شكره للسلطات المغربية "على تعاونها في توفير الأمن لمقر اللجنة الانتخابية".

وأكد أن السفارة المصرية استعدت لاستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بالمغرب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري بمقر السفارة، من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للمملكة.