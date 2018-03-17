24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:3312:4116:0118:4019:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية (5.00)

  2. الهيني يسجل نيابته عن الصحافي المهدوي (5.00)

  3. قتيلان وجريح في حادثة سير خطيرة ناحية بوزنيقة (5.00)

  4. "فيفا" يوافق على تقنية الفيديو في "المونديال" (5.00)

  5. "حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تعلن طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا

روسيا تعلن طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا

روسيا تعلن طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
هسبريس - متابعة
السبت 17 مارس 2018 - 08:42

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت، أن 23 دبلوماسيا بريطانيا "غير مرغوب فيهم في البلاد" وتطالب مغادرتهم روسيا في غضون أسبوع.

وقالت الوزارة أن موسكو تسحب موافقتها بشأن افتتاح قنصلية بريطانية في سان بطرسبورغ، مشيرة إلى أنها أصدرت قرارا بتعليق أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في الاتحاد الروسي، بسبب الوضع غير المستقر للمجلس.

وحذرت الخارجية الروسية بريطانيا من أنها تحتفظ بحق الرد، في حال تم اتخاذ إجراءات "انتقامية" أخرى غير ودية جديدة تجاه روسيا.

كانت الخارجية الروسية، قد أعلنت، في وقت سابق، صباح اليوم السبت استدعاءها السفير البريطاني في روسيا، لوري بريستو.

جاءت الأجراءات الروسية ردا على قيام بريطانيا بطرد 23 شخصا دبلوماسيا روسيا، وأعطتهم مهلة مدتها أسبوعا لمغادرة البلاد، فضلا عن تعليق جميع الاتصالات الثنائية وسحب دعوتها لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف لزيارة المملكة، وتجميد الأصول الروسية، ردا على الاتهامات التي توجهها لندن إلى موسكو بشأن تسميم ضابط روسي سابق في بريطانيا سيرجي سكريبال وابنته، وهو ما نفته روسيا في أكثر من مناسبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ماسين السبت 17 مارس 2018 - 09:57
مع بلاديمر بوتين قائد روسيا الاتحادية ليس هناك مجال للمزاح. ها هو الرد على عجوزه بريطانيا بالمثل وفوري بدون أن ترتجف يداه. وعليها اي السيده تريزا وحليفها المتهور ترامب أن يعرفا أن التطاول على روسيا اليوم ليس ممكنا. كما كان من قبل مع الاتحاد السوفياتي. والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - جمال علي السبت 17 مارس 2018 - 11:02
اقوى شخصية في العالم الرئيس بوتين معندوش مع ضحكة صفرة....ولكن بريطانيا ممكن تخسرليه لمونديال بالانسحاب الى متوصلو لحل ديبلوماسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.