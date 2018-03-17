24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:33
|12:41
|16:01
|18:40
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سقوط شجرة يصيب 8 مصلّين بجروح في مدينة سلا
- أوامر الحموشي تضبط "الحراسة النظرية" .. تحسينات ومراقبة دورية
- "الهاكا" توقف بث برنامج إذاعي بسبب "جواب داعية"
- احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية
- المغاربة يفضلون التأمين على الحياة أكثر من حوادث الشغل والسيارات
احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية (5.00)
"حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط (5.00)
- بنهيمة يدعم الحريات الفردية وينتظر "وزير النزوح القرويّ" بالحكومة - (66)
- متولي يعتذر: ليس من أخْلاقي الإسَاءة لجامعة الكرة والمدرب رونار - (59)
- صندوق النقد الدولي يُوصي بتسريع تحرير سعر الدرهم المغربي - (55)
- "الهاكا" توقف بث برنامج إذاعي بسبب "جواب داعية" - (45)
- رصيف الصحافة: أصدقاء بنكيران الأوفياء يتقلصون إلى 5 "إخوان" - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
روسيا تعلن طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت، أن 23 دبلوماسيا بريطانيا "غير مرغوب فيهم في البلاد" وتطالب مغادرتهم روسيا في غضون أسبوع.
وقالت الوزارة أن موسكو تسحب موافقتها بشأن افتتاح قنصلية بريطانية في سان بطرسبورغ، مشيرة إلى أنها أصدرت قرارا بتعليق أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في الاتحاد الروسي، بسبب الوضع غير المستقر للمجلس.
وحذرت الخارجية الروسية بريطانيا من أنها تحتفظ بحق الرد، في حال تم اتخاذ إجراءات "انتقامية" أخرى غير ودية جديدة تجاه روسيا.
كانت الخارجية الروسية، قد أعلنت، في وقت سابق، صباح اليوم السبت استدعاءها السفير البريطاني في روسيا، لوري بريستو.
جاءت الأجراءات الروسية ردا على قيام بريطانيا بطرد 23 شخصا دبلوماسيا روسيا، وأعطتهم مهلة مدتها أسبوعا لمغادرة البلاد، فضلا عن تعليق جميع الاتصالات الثنائية وسحب دعوتها لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف لزيارة المملكة، وتجميد الأصول الروسية، ردا على الاتهامات التي توجهها لندن إلى موسكو بشأن تسميم ضابط روسي سابق في بريطانيا سيرجي سكريبال وابنته، وهو ما نفته روسيا في أكثر من مناسبة.