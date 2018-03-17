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الرئيسية | خارج الحدود | حلق الرؤوس ينتظر المتسكعين أمام المدارس

حلق الرؤوس ينتظر المتسكعين أمام المدارس

حلق الرؤوس ينتظر المتسكعين أمام المدارس
هسبريس - الأناضول
السبت 17 مارس 2018 - 09:41

تواجه السلطات الأردنية، المتسكعين أمام مدارس الفتيات، بحلق الرؤوس وتوقيع التعهدات، وذلك ضمن إجراءات وضعتها بهدف "تأديب المتسكعين وردعهم".

آخر تلك الشواهد، كان إيقاف 30 متسكعا أمام مدارس الإناث بعمّان، وحلق رؤوسهم، بقرار من الحاكم الإداري للواء "القويسمة" التابع للعاصمة الأردنية، بحسب وسائل إعلام محلية.

مظاهر التسكّع هذه دفعت إلى تسيير دوريات أمنية راجلة وثابتة أمام عدد من المدارس، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وقال مصدر مطّلع في وزارة الداخلية، إن حكام المناطق الإداريين وضعوا إجراءات "لتأديب الأحداث (أشخاص لم يبلغوا سن الرشد القانوني) وردعهم".

وأضاف في توضيحه تلك الاجراءات، أنها تشمل "تعهدات بحضور أولياء أمورهم، والتوقيف لساعات وحلق رؤوس أولئك المتسكعين".

المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، اعتبر أنها "ليست ظاهرة، وإنما حالات فردية من قبل بعض الأحداث، تحدث بين حين وآخر". ووصف الأمر بأنه "طيش شباب، وهو ليس جديدا".

في الموضوع ذاته، قال المتحدث الإعلامي في مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن "التسكع يرتقي في بعض المرات إلى جريمة".

وأوضح السرطاوي أنه إذا "كان هناك تصرفات تشكل جريمة كالتلفظ بألفاظ سيئة ومخلة للآداب يتم ضبطه (المتسكع)، ويستوجب تحويله للمحكمة".

واستدرك في حديثه: "أما التسكع العادي للأحداث، فيتم ضبطه وتحويله للحاكم الإداري مع ولي أمره؛ لربطه بتعهدات وكفالات لعدم تكرار الأمر".

وأضاف: "هناك تواصل مستمر بين مديرية الأمن العام ومدراء التربية والمدارس لتمرير أي ملحوظة من هذا القبيل".

ونوّه إلى "وجود دوريات تقوم بواجبها (في متابعة الأمر) صباحا ومساء أمام مدارس البنات".

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، وليد الجلاد، وجود "تنسيق مستمر مع الأمن العام والإدارات المدرسية للحد من هذه المظاهر".

وأشار الجلاد إلى دور الإرشاد التربوي مع أولياء أمور الطلبة من خلال مجالس البرلمان المدرسية ومجالس التطوير التربوي.

وقال إن ذلك يهدف إلى "مناقشة سلبيات هذه المظاهر الخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا الأردنية".

وأضاف: "نسعى لتوفير البيئة المناسبة في مدارسنا، ونثمن دور الأجهزة المعنية ومجالس المجتمع في التصدي للأمر".

وينظر الأردنيون إلى انتشار التسكع أمام مدارس البنات، على أنه "سلوك غير حضاري منتشر تجدر محاربته".

وأن التسكع سلوك يتنافى مع العادات والتقاليد في مجتمع يتسم غالبيته بالقبلية والعشائرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - Younes-Painter السبت 17 مارس 2018 - 10:00
غير ملي طلع عندي جزء من عنوان المقال فالهاتف عندي عرفت ب لي راه ماشي فالمغرب بااااينة. حنا عندنا التشرميل و مظاهر التسكع و الانحراف شيء ممنهج من طرف systéme عكس باقي الدول اللتي تحارب هذه الظواهر. انا شخصيا فين ما يبان لي شي واحد داير عش فوق راسو و لا خطوط بحال الشانطي كانعرفو صفر على اليمين و على الشمال. و لكن اللوم على الدولة لي طالقة القرقوبي و الحشيش و جميع انواع الموبقات لي خلات اكثرية الجيل الصاعد من المنحرفين و ذوي السوابق
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59
2 - شرف بن محمد السبت 17 مارس 2018 - 10:00
عند الوهلة الأولى سررت بالخبر ظننت أنه بالمغرب ههه فما يقع عند أبواب المؤسسات أمر لا يتصور !
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51
3 - Ahmed de Rabat السبت 17 مارس 2018 - 10:00
اجي حلق ليهم رؤوسهم في المغرب ههه توحل غير مع الجمعيات لي مسميين روسهم حقوقية ..و الله حتى يشطحوك في المحاكم ...برافو للسلطات الاردنية
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56
4 - اوزومارت السبت 17 مارس 2018 - 10:01
هو تصرف صائب وحكيم من شأنه ردع تسكع الشباب الطائش امام المدارس وهو اجراء جديد/قديم كان معمول به حتى في المغرب كعقوبة تاديبة سبعينيات وثنانينات القرن الماضي وكانت نتائجه دائما مثمرة.....ايا ليت الزمان يعود يوما
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38
5 - سعيد السبت 17 مارس 2018 - 10:05
حلق الرأس لا يكفي أتمنى تغييره بالسجن
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20
6 - ماغوكان السبت 17 مارس 2018 - 10:08
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب أن يطبق في المغرب ضد التحرش بالفتيات في جميع اﻷماكن .
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23
7 - سلا السبت 17 مارس 2018 - 10:09
أما نحن في المغرب فالضعارة والفساد أمام المدارس ولا أحد يتدخل على الأقل السلطات الأردنية لديهم غيرة على الفتات الأدرنية أما نحن في المغرب فمصيبة فتيات بلا أخلاق ولا تربية ناقصات أدب وحياء وشباب هدفه هو التحرش بالفتيات في المدارس أين السلطات من محاربة التحرش الجنسي والمخدرات في المدارس وخارجها
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16
8 - متتبع السبت 17 مارس 2018 - 10:11
اجراء راءع لو يتم تطبيقه في بلدنا لاسترحنا قليلا من رؤية هاده التسريحات الغريبة لدى تلاميدنا ولكن مساكين راسهم عامر غي بالكرة بل بنجوم الكرة ولا حول ولا قوة الا بالله .ازمة النموذج
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18
9 - مسلمة السبت 17 مارس 2018 - 10:22
نتمنى أن أن يطبق هذا العقاب كذلك في المغرب
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17
10 - منير السبت 17 مارس 2018 - 10:28
نحن نعيش في الفوضى الشاملة و جمعيات حقوق الانسان تسعى لتكريس هدا الوضع المخزي
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17
11 - mohamed ameur السبت 17 مارس 2018 - 10:30
راي صائب لقد احسن من فكر فيه واعان الله من طبقه وعمل به.
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8
12 - oujda السبت 17 مارس 2018 - 10:36
فكرة حسنة ههههههههههه وبزاف هكذا سيتم إحصاء عدد البطالة و التعرف على.؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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5
13 - هارون السبت 17 مارس 2018 - 10:45
انه الانضباط الواجب . فهل يمكن تطبيق ذلك في بلدنا دون ان تتدخل جمعيات التدخل في كل شيئ او الفضوليون الاجانب الذين تعودوا على التدخل في الشؤون الدلخلية للدول . المهم ان الخوة الاردنيون قاموا بذلك فالامر يهمهم وكفا ومن حقهم حماية مدارسهم وطالباتهم.
سنة 1998 زرت الجامعة او بالاحرى المدينة العلمية في عمان وكان المشهد رائعا . فجميع الطلبة مؤدبين يرتدون البسة عادية محترمة وحلاقة شعورهم عادية لا يدخنون ولا يتحدثون باصوات مرتفعة ولا يقومون بحركات صبيانية او متهورة ولا يتلفظون بالفاظ غير اخلاقية ولا يتحرش الذكور بالاناث . الحرس بباب المدينة الجامعية جنود وشرطة مع دبابتين لا يسمحون بدخول الحرم الجامعي الا للطلبة والاساتذة وموظفي الجلمعة ولا يدخل اي طالب او طالبة الا اذا كان يرتدي لباسا مناسبا من غير بهرجة . ويمنع ادخال اي شيئ ممنوع الى الحرم الجامعي . اما المدعوين فعليهم اثبات استدعاىهم مع احترام ضوابط الجامعة وحرمتها . الا تستحق مدارسنا وجامعتنا هذه الحماية و الاحترام ؟ .
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7
14 - badredine السبت 17 مارس 2018 - 10:46
هذا النمودج يحتدى به واقترح ان يطبق في المغرب.
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9
15 - الغاىب السبت 17 مارس 2018 - 10:49
والله إنها بادرة دكية ✌لو طبقت في مدارسنا لوجدت كل الشباب الطائش اصلع بل يدخل كوخه
حتى ينبت شعره وأأكد لكم لن تراه يمر حتي بجانب
أي مدرسة طول حياته《وشكر هسبريس 》●
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8
16 - rachid السبت 17 مارس 2018 - 10:52
المشكيلة لكان مربي شعر ومعندوش باش يحسن ايجي حدا شيء مؤسسة ويقدي غارد
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4
17 - المواطنة السبت 17 مارس 2018 - 11:05
مادا.لوطبق.هادا.القانون.في.المغرب.لقامت.
الجمعيات.التي.تتبجح.بحقوق.الانسان.وشترت.
بيروكا.لكل.مشرمل.لتستره.وترجعه.لحالت.تنويمه.وتضلي.على.حقوقه.بشعره.الدي.اصبح.يضهر.
شبابنا.ماسخ.لايشبه.اي.شيء.العامة.يسمونهم.
الشماكريا.
نطلب.من.السيد.الحموشي.اعطاء.اوامره.لتنضيف.امام.التانويات.من.مثل.هاد.الحثالة.موجدين.
امام.المدارس.المغربية.ويبعون.حتى.المخدرات.وبالكلاب.كدالك.في.كل.النانويات.تمارة.على.مدار.
الساعة.ولكم.جزيل.الشكر.لا.احد.نترجاه.غر.الله.
وسيادتكم.
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2
18 - العبدي السبت 17 مارس 2018 - 11:06
في الستينيات و السبعينيات كانت مدارس للبنات و مدارس لدراري وحتى الثانوي وبعدها المدارس المختلطة التى اوصلت الوضع الى الكوارث اﻻخﻻقية .اتمنى رجوع الوضع الى مدارس الماضي ﻻصﻻح ما افسده المتطفلون.
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-1
19 - بوطربوش السبت 17 مارس 2018 - 11:09
هذا جزاء المتسكعين امام المدارس والمتربصين بالفتيات لكن ما جزاء المتربصين بهن من علية القوم اصحاب السيارات الفارهة والمتأنقين وما اكثرهم اظن ان القانون لا يسري على هذه الفئة فقط الفقير المغلوب على أمره هو من يؤدي الثمن والأجدر ان يطبق القانون على الجميع ..
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0
20 - Hassan السبت 17 مارس 2018 - 11:10
ذكرني هذا في ايام العز عندما كان حلق الرؤوس مصير المتسكعين في اين الجيل الذهبي على ايدي المخازنية الذين كنا نسميهم المردة اشتقنا الى هذا العهد الذي مان يردع و يربي من لا تربية له
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1
21 - اكس يون السبت 17 مارس 2018 - 11:18
ههههه ولا ماعندوش الشعر في الاصل اش المعمول من باب المستملحات
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