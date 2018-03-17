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كُتّاب وآراء
حلق الرؤوس ينتظر المتسكعين أمام المدارس
تواجه السلطات الأردنية، المتسكعين أمام مدارس الفتيات، بحلق الرؤوس وتوقيع التعهدات، وذلك ضمن إجراءات وضعتها بهدف "تأديب المتسكعين وردعهم".
آخر تلك الشواهد، كان إيقاف 30 متسكعا أمام مدارس الإناث بعمّان، وحلق رؤوسهم، بقرار من الحاكم الإداري للواء "القويسمة" التابع للعاصمة الأردنية، بحسب وسائل إعلام محلية.
مظاهر التسكّع هذه دفعت إلى تسيير دوريات أمنية راجلة وثابتة أمام عدد من المدارس، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وقال مصدر مطّلع في وزارة الداخلية، إن حكام المناطق الإداريين وضعوا إجراءات "لتأديب الأحداث (أشخاص لم يبلغوا سن الرشد القانوني) وردعهم".
وأضاف في توضيحه تلك الاجراءات، أنها تشمل "تعهدات بحضور أولياء أمورهم، والتوقيف لساعات وحلق رؤوس أولئك المتسكعين".
المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، اعتبر أنها "ليست ظاهرة، وإنما حالات فردية من قبل بعض الأحداث، تحدث بين حين وآخر". ووصف الأمر بأنه "طيش شباب، وهو ليس جديدا".
في الموضوع ذاته، قال المتحدث الإعلامي في مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن "التسكع يرتقي في بعض المرات إلى جريمة".
وأوضح السرطاوي أنه إذا "كان هناك تصرفات تشكل جريمة كالتلفظ بألفاظ سيئة ومخلة للآداب يتم ضبطه (المتسكع)، ويستوجب تحويله للمحكمة".
واستدرك في حديثه: "أما التسكع العادي للأحداث، فيتم ضبطه وتحويله للحاكم الإداري مع ولي أمره؛ لربطه بتعهدات وكفالات لعدم تكرار الأمر".
وأضاف: "هناك تواصل مستمر بين مديرية الأمن العام ومدراء التربية والمدارس لتمرير أي ملحوظة من هذا القبيل".
ونوّه إلى "وجود دوريات تقوم بواجبها (في متابعة الأمر) صباحا ومساء أمام مدارس البنات".
بدوره، أكد المتحدث الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، وليد الجلاد، وجود "تنسيق مستمر مع الأمن العام والإدارات المدرسية للحد من هذه المظاهر".
وأشار الجلاد إلى دور الإرشاد التربوي مع أولياء أمور الطلبة من خلال مجالس البرلمان المدرسية ومجالس التطوير التربوي.
وقال إن ذلك يهدف إلى "مناقشة سلبيات هذه المظاهر الخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا الأردنية".
وأضاف: "نسعى لتوفير البيئة المناسبة في مدارسنا، ونثمن دور الأجهزة المعنية ومجالس المجتمع في التصدي للأمر".
وينظر الأردنيون إلى انتشار التسكع أمام مدارس البنات، على أنه "سلوك غير حضاري منتشر تجدر محاربته".
وأن التسكع سلوك يتنافى مع العادات والتقاليد في مجتمع يتسم غالبيته بالقبلية والعشائرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
سنة 1998 زرت الجامعة او بالاحرى المدينة العلمية في عمان وكان المشهد رائعا . فجميع الطلبة مؤدبين يرتدون البسة عادية محترمة وحلاقة شعورهم عادية لا يدخنون ولا يتحدثون باصوات مرتفعة ولا يقومون بحركات صبيانية او متهورة ولا يتلفظون بالفاظ غير اخلاقية ولا يتحرش الذكور بالاناث . الحرس بباب المدينة الجامعية جنود وشرطة مع دبابتين لا يسمحون بدخول الحرم الجامعي الا للطلبة والاساتذة وموظفي الجلمعة ولا يدخل اي طالب او طالبة الا اذا كان يرتدي لباسا مناسبا من غير بهرجة . ويمنع ادخال اي شيئ ممنوع الى الحرم الجامعي . اما المدعوين فعليهم اثبات استدعاىهم مع احترام ضوابط الجامعة وحرمتها . الا تستحق مدارسنا وجامعتنا هذه الحماية و الاحترام ؟ .
حتى ينبت شعره وأأكد لكم لن تراه يمر حتي بجانب
أي مدرسة طول حياته《وشكر هسبريس 》●
الجمعيات.التي.تتبجح.بحقوق.الانسان.وشترت.
بيروكا.لكل.مشرمل.لتستره.وترجعه.لحالت.تنويمه.وتضلي.على.حقوقه.بشعره.الدي.اصبح.يضهر.
شبابنا.ماسخ.لايشبه.اي.شيء.العامة.يسمونهم.
الشماكريا.
نطلب.من.السيد.الحموشي.اعطاء.اوامره.لتنضيف.امام.التانويات.من.مثل.هاد.الحثالة.موجدين.
امام.المدارس.المغربية.ويبعون.حتى.المخدرات.وبالكلاب.كدالك.في.كل.النانويات.تمارة.على.مدار.
الساعة.ولكم.جزيل.الشكر.لا.احد.نترجاه.غر.الله.
وسيادتكم.