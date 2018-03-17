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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا: بوتين وراء تسميم عميل روسي مزدوج

بريطانيا: بوتين وراء تسميم عميل روسي مزدوج

بريطانيا: بوتين وراء تسميم عميل روسي مزدوج
هسبريس - متابعة
السبت 17 مارس 2018 - 13:42

رجّح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من اتخذ قرار تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، في بريطانيا.

ونقلت صحيفة "الغارديان" المحلية عن جونسون قوله إنّ "بريطانيا تتّخذ إجراءات انتقامية ضد كرملين بوتين، وليس ضد الشعب الروسي".

وأضاف "نعتقد أنه من المرجح بشدة أن يكون هو (بوتين) بنفسه من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب في شوارع المملكة المتحدة، في شوارع أوروبا، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. لهذا السبب نحن على خلاف مع روسيا".

وتأتي تصريحات جونسون على خلفية اتهام لندن لموسكو بمحاولة قتل ضابط المخابرات الروسي المتقاعد سكريبال (66 عاما) وابنته (33 عاما)، في بريطانيا، في 4 مارس الجاري، باستخدام "غاز الأعصاب"، وما زال الاثنان في حالة حرجة، لكنها مستقرة.

وفي غضون ذلك استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، السفير البريطاني لدى موسكو، لوري بريستو، وأبلغته بحزمة عقوبات ضد لندن، ردًا على خطوات بريطانية مماثلة، على خلفية اتهام موسكو بتسميم العميل الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال.

وشملت العقوبات الروسية إمهال 23 دبلوماسيًا بريطانيًا أسبوعًا واحدًا لمغادرة البلاد، وسحب الموافقة على فتح قنصلية للندن في مدينة سان بطرسبورغ (غرب)، وتعليق نشاط المجلس الثقافي البريطاني.

وفي 4 مارس الجاري، اتهمت لندن موسكو بمحاولة قتل العميل المزدوج وضابط المخابرات الروسي المتقاعد "سكريبال" (66 عاما) وابنته "يوليا" (33 عاما)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب".

والأربعاء، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن لندن قررت إمهال 23 "دبلوماسيا" روسيا أسبوعاً لمغادرة البلاد، ضمن حزمة إجراءات سياسية واقتصادية بحق موسكو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - rachida السبت 17 مارس 2018 - 14:22
روسيا تدفع ثمن انتصاراتها في سوريا وكذلك يقين امريكا وحلفاءها من الاكتساح المتوقغ لبوتين في الانتخابات والكثير من الاوراق التي بعثرتها القيادة السورية وحلفاءها في الشرق الاوسط .
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-6
2 - عبدالله من الرياط السبت 17 مارس 2018 - 14:32
قضية تسميم الجاسوس مجرد إلهاء و تشتيت كل من الرأي العام و الإعلام عن الجدل الذي أثارته زيارة ابن سلمان و الطائرات التي اشترى
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