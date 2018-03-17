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الرئيسية | خارج الحدود | الوليد بن طلال: أخبار "كاذبة" تستهدف السعودية

الوليد بن طلال: أخبار "كاذبة" تستهدف السعودية

الوليد بن طلال: أخبار "كاذبة" تستهدف السعودية
هسبريس - متابعة
السبت 17 مارس 2018 - 12:30

اتهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، وسائل إعلام دولية (لم يسمها) بنشر أخبار كاذبة عن بلاده وشركته (المملكة القابضة).

وقال الوليد في تغريدة على حسابه في "تويتر"، مساء الجمعة، إنه "لسوء الحظ أن تزداد المزاعم الكاذبة عن السعودية وشركة المملكة القابضة من وسائل إعلام دولية شهيرة"، مضيفا أنه سيرد شخصيا على هذه "الأخبار الكاذبة قريبا".

وكان "ابن طلال" قد تعرض للتوقيف من قبل سلطات بلاده خلال العام الماضي، بتهم فساد، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقاً.

ومنذ توقيفه تتداول وسائل إعلام دولية أخبارا عن دفع الأمير السعودي، مليارات الدولارات ضمن تسوية لإطلاق سراحه.

فيما لم تعلن حكومة الرياض عن تسوية مع "ابن طلال" بشكل محدد، لكنها أشارت إلى تسويات مع معتقلين تم إطلاق سراحهم دون تحديد أسماءهم.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، أوقفت السلطات في 4 نونبر الماضي، أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميراً و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك، وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون"، وأطلقت سراح العديد منهم لاحقاً.

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