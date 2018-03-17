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الرئيسية | خارج الحدود | مسيحيون ينتظرون "تجلي مريم العذراء" بألمانيا

مسيحيون ينتظرون "تجلي مريم العذراء" بألمانيا

مسيحيون ينتظرون "تجلي مريم العذراء" بألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 17 مارس 2018 - 19:56

يتنظر مئات من أتباع طائفة إيطالية تطلق على نفسها اسم "المبصرون" اليوم السبت تجليا مزعوما للسيدة العذراء مريم في بلدة أونترفلوسينغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

ولا تبعد البلدة، التي يقطنها نحو 100 شخص، كثيرا عن مدينة ألتونينج التي يقصدها حجاج مسيحيون.

وتوقع اتحاد داعمي وأصدقاء كنيسة "سانت لورينتوس" المنظمة لفعالية اليوم عقب أداء قداس وترانيم، تجلي السيدة العذراء في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا (التوقيت المحلي) في الكنيسة.

تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية رفضت الاعتراف بظهور السيدة العذراء، وأوصى رؤساء أساقفة محليون أتباعهم من رجال الدين عدم المشاركة في مثل هذه الفعاليات لتجنب إضفاء أي شرعية عليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متأمل السبت 17 مارس 2018 - 20:12
مريم عليها السلام ورضي الله عنها بريئة مما يعتقده هؤلاء المسيحيين من شرك وشعودة وخرافة ما أنزل الله بها من سلطان فلقد كانت موحدة ناسكة مسبحة طائعة ذاكرة عابدة لله وحده من دون شريك ولقد رزقها الله سبحانه ولدا دون أن تتزوج وهذه معجزة إلاهية من الله سبحانه مما يدل على عظمته وجلال قدرته وهذا ما يؤكده القرآن الكريم عنها و عن ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام.
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32
2 - tangerois السبت 17 مارس 2018 - 20:35
Buvez mon sang!! d'après les chrétiens dieu ou son fils à tendu une coupe de vin en disant buvez mon sang !!!! Dieu ou son fils ne savait pas que l'alcool détruit !!!??? Dieu incite l'homme à picoler !!!! C'est l'une des preuves que la bible est falsifiée
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4
3 - hawaii 005 السبت 17 مارس 2018 - 20:52
المفروض التجلي يكون واضح للعالم كله وليس لأمانيا وحدها ، كما قرأت بأن السيدة مريم عليها السلام وعلى نبيا أفضل الصلاة والسلام تجلت للاخوة المسيحيين في مصر سنة 1968 وكأن التجلي يكون للمسيحيين فقط ، المفروض من الديانات تكون للعالم أجمع حتى يُؤْمِن كل الناس وليس طائفة بعينها ، خرافات وخزعبلات لاحسرة لها عند المسيحيين ، الحمد لله على نعمة الاسلام جاء للناس كافة الغني والفقير الأبيض والاسود الحاكم والمحكوم وليس لمجموعة معينة ، اللهم أنصر الاسلام وأعز المسلمين
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