مسيحيون ينتظرون "تجلي مريم العذراء" بألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

يتنظر مئات من أتباع طائفة إيطالية تطلق على نفسها اسم "المبصرون" اليوم السبت تجليا مزعوما للسيدة العذراء مريم في بلدة أونترفلوسينغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

ولا تبعد البلدة، التي يقطنها نحو 100 شخص، كثيرا عن مدينة ألتونينج التي يقصدها حجاج مسيحيون.

وتوقع اتحاد داعمي وأصدقاء كنيسة "سانت لورينتوس" المنظمة لفعالية اليوم عقب أداء قداس وترانيم، تجلي السيدة العذراء في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا (التوقيت المحلي) في الكنيسة.

تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية رفضت الاعتراف بظهور السيدة العذراء، وأوصى رؤساء أساقفة محليون أتباعهم من رجال الدين عدم المشاركة في مثل هذه الفعاليات لتجنب إضفاء أي شرعية عليها.