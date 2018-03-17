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الرئيسية | خارج الحدود | 16 قتيلا في غرق قارب لاجئين باليونان

16 قتيلا في غرق قارب لاجئين باليونان

16 قتيلا في غرق قارب لاجئين باليونان
هسبريس - افي
السبت 17 مارس 2018 - 12:07

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم إثر غرق قاربهم الخشبي لدى محاولتهم الوصول إلى جزيرة أجاتونيسي اليونانية في أرخبيل دوديكانيز، وفقا لخفر السواحل اليوناني.

وقالت متحدثة من خفر السواحل لـ(إفي) إن هناك ثلاثة أشخاص نجوا حتى الآن من الحادث وهم سيدتان ورجل رووا أنهم كانوا في قارب مع 19 مهاجرا ولاجئا، وتعرض القارب للغرق لأسباب غير معلومة.

وامتنعت المتحدثة عن تأكيد وجود أطفال بين القتلى، كما سبق وذكرت وسائل إعلام محلية.

وتقوم بأعمال الإنقاذ والبحث خمس سفن تابعة لخفر السواحل اليوناني وواحدة تابعة للبحرية اليونانية فضلا عن سفينة للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) وثلاث مروحيات وثلاث سفن صيد وعدة قوارب خاصة.

وأبدى وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس فيتساس، ألمه إزاء الحادث، مؤكدا أنه يتابع عن كثب عمليات الإنقاذ ويتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويعد حادث الغرق هذا الأول الذي يتم الإعلان عنه في السواحل اليونانية هذا العام.

يذكر أنه منذ توقيع اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قبل عامين تراجع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى السواحل اليونانية بنحو 95%.

ورغم ذلك، يتوافد اللاجئون على اليونان بصفة يومية.

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