ترامب يطالب ممثلة "بورنو" بـ20 مليون دولار

هسبريس - افي

رفع مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانييلز، يطالبها من خلالها بدفع 20 مليون دولار تعويضا عن فسخها لاتفاق يفترض أنها أبرمته معه كي لا تتحدث علنا عن علاقتها الجنسية مع رجل الأعمال السابق، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا واشنطن بوست).

كما طالب المحامي بالحفاظ على سرية كافة الإجراءات التي ستتخذ من الآن فصاعدا.

ووفقا لذلك الاتفاق، تلقت دانييلز في 2016 خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مبلغ 130 ألف دولار من كوهين مقابل شراء صمتها كي لا تفصح عن العلاقة التي أقامتها مع ترامب عام 2006 بعد وقت قليل من زواجه من ملانيا، السيدة الأولى حاليا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حاولت ممثلة الأفلام الإباحية، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إلغاء هذا الاتفاق أمام المحاكم كي تتمكن من الحديث علنا عن العلاقة التي أقامتها مع ترامب.

ويطالب كوهين بتغريم كليفورد 20 مليون دولار لقيامها بانتهاك هذا الاتفاق 20 مرة.

من جانبه، قال مايكل أفيناتي، محامي الممثلة في مقابلة مع قناة (سي إن إن) أن موكلته تلقت "تهديدات" لعدم التحدث عن هذه العلاقة.