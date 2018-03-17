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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يطالب ممثلة "بورنو" بـ20 مليون دولار

ترامب يطالب ممثلة "بورنو" بـ20 مليون دولار

ترامب يطالب ممثلة "بورنو" بـ20 مليون دولار
هسبريس - افي
السبت 17 مارس 2018 - 14:18

رفع مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانييلز، يطالبها من خلالها بدفع 20 مليون دولار تعويضا عن فسخها لاتفاق يفترض أنها أبرمته معه كي لا تتحدث علنا عن علاقتها الجنسية مع رجل الأعمال السابق، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا واشنطن بوست).

كما طالب المحامي بالحفاظ على سرية كافة الإجراءات التي ستتخذ من الآن فصاعدا.

ووفقا لذلك الاتفاق، تلقت دانييلز في 2016 خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مبلغ 130 ألف دولار من كوهين مقابل شراء صمتها كي لا تفصح عن العلاقة التي أقامتها مع ترامب عام 2006 بعد وقت قليل من زواجه من ملانيا، السيدة الأولى حاليا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حاولت ممثلة الأفلام الإباحية، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إلغاء هذا الاتفاق أمام المحاكم كي تتمكن من الحديث علنا عن العلاقة التي أقامتها مع ترامب.

ويطالب كوهين بتغريم كليفورد 20 مليون دولار لقيامها بانتهاك هذا الاتفاق 20 مرة.

من جانبه، قال مايكل أفيناتي، محامي الممثلة في مقابلة مع قناة (سي إن إن) أن موكلته تلقت "تهديدات" لعدم التحدث عن هذه العلاقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سلا السبت 17 مارس 2018 - 15:06
لمادا الرئبس الأمريكي لا يعين هاته الممثلة الإباحية مستشارة له لمادا أمريكا أكبر منتجة لأفلام البورنو في العالم
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11
2 - حرية السبت 17 مارس 2018 - 15:18
هذه هي ثقافة غير المسلمين نشر الإباحية وجعل المرأة مهينة.
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17
3 - ولد الشعب السبت 17 مارس 2018 - 15:43
ردا على صاحب التعليق رقم 1أمريكا أكبر المنتجين للأفلام الإباحية ونحن أكبر المستهلكين لها
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30
4 - psyco السبت 17 مارس 2018 - 15:55
فعلا هذا انتهاك صارخ للأخلاق و المعاهدات و قلة للعفة و المروءة....يجب أن ترجع إلى صوابها و تحتفظ لنفسها بتقنياتها في مواجهة ترامب..
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-5
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