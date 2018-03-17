زيمبابوي تتوج أول ملكة جمال لمرضى البهاق

هسبريس - د.ب.أ

توجت زيمبابوي أول فائزة بمسابقة ملكة جمال مرضى البهاق، التي ترمي إلى التصدي للوصمة التي يواجها الأشخاص المصابون بهذا المرض النادر.

وقالت المتنافسة الفائزة سيثيمبيسو موتوكورا : "أريد النضال من أجل حقوق الأطفال المصابين بالبهاق".

وحصلت الفائزة (22 عاما) وهي طالبة بالخدمة الاجتماعية، على جائزة نقدية بقيمة 85 دولارا وهو أقل بكثير مما كان مقررا في الأصل، حسبما قالت منظمة الفعالية بريندا مودزيمو، التي تدفع المبلغ من مالها الخاص. وانتقدت مودزيمو الحكومة الزيمبابوية والقطاع الخاص لعدم دعم المبادرة.

يواجه المصابون بالبهاق أو البرص التمييز والعنف في كثير من الدول الإفريقية، حيث تقول الخرافات إن أجزاء أجسامهم تشكل قوى سحرية.

سجلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة 600 هجوم على المصابين بالبهاق منذ 2006 في 28 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء.

شاركت 30 امرأة في مسابقة ملكة جمال البهاق التي جذبت في سنتها الافتتاحية راعيا واحدا.