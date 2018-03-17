قوات الأسد تسيطر على بلدتين في الغوطة الشرقية

هسبريس ـ مُتابعة

سيطرت القوات الحكومية السورية وحلفاؤها على بلدتين في الغوطة الشرقية، معقل المعارضة في ريف دمشق، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وسيطرت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، المدعومة من روسيا، على بلدتي كفر بطنا وسقبا؛ اللتين كانتا تخضعان لسيطرة فصيل "فيلق الرحمن".

ويعد "فيلق الرحمن" وجماعة "جيش الاسلام" الفصيلين الرئيسيين المتنازعين مع قوات النظام السوري في "منطقة المعارضة" منذ اطلاق القوات الحكومية هجوما بريا يوم 25 فبراير الماضي.

وكشف المرصد السوري أنه "بهذا التقدم للجيش السوري يكون قد سيطر على 82% من مساحة الغوطة الشرقية".

وبلغ عدد القتلى الذين سقطوا منذ بدء التصعيد في الغوطة الشرقية، في 18 فبراير، 1401 شخص حتى الآن، بينهم 276 قاصرا و174 امراة، وفقا لحصيلة المرصد الحقوقي نفسه.