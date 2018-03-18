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الرئيسية | خارج الحدود | حكومة التشيك تنفي إنتاج غاز "نوفيتشوك" السام

حكومة التشيك تنفي إنتاج غاز "نوفيتشوك" السام

حكومة التشيك تنفي إنتاج غاز "نوفيتشوك" السام
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 18 مارس 2018 - 00:44

رفضت الحكومة التشيكية اتهاما وجهه الكرملين الروسي إليها بخصوص وجود احتمال لتصنيع الغار السام المسمي "نوفيتشوك"، وتم تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته به حسبما أعلنت المملكة المتحدة.

ووصفت وزيرة الدفاع التشيكية، كارلا سليتشتوفا، في تصريحات لإذاعة "راديو براغ"، الاتهام الروسي بالـ"سخيف"، وأشارت إلى أن جمهورية التشيك هي إحدى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية التي تحظر تصنيع واستخدام مثل هذه الغازات السامة.

كما رفض وزير الخارجية، مارتن ستروبنيكي، تلك الاتهامات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقال إنها "بدون أساس و دون أي دليل"، وفي رأيه أن "الهدف من ذلك، فقط، هو إثارة الرأي العام".

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