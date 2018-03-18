24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:32
|12:41
|16:02
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية
- ساركوزي يدعو من الداخلة إلى سوق مشتركة بين المغرب والمشرق
- إرادة ضد إدمان المخدرات
- مسؤول إفريقي يكشف ترتيبات انضمام المغرب إلى مجموعة "سيدياو"
- متحف الأزياء بالكوت ديفوار
احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية (5.00)
ساركوزي يدعو من الداخلة إلى سوق مشتركة بين المغرب والمشرق (5.00)
بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين (5.00)
أهالي سوس يشْكون الرُّحل .. اختطاف وقتل واعتداء على الممتلكات (5.00)
- المرابط: المساواة في الإرث تتماشى مع مقاصد الدين الإسلامي - (105)
- مصرع ستة أشخاص حرقا في حادثة سير بمدخل مدينة أكادير - (98)
- احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية - (56)
- بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين - (53)
- المملكة تستعد لـ"مونديال 2026" باستثمارات ضخمة في البنيات التحتية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حكومة التشيك تنفي إنتاج غاز "نوفيتشوك" السام
رفضت الحكومة التشيكية اتهاما وجهه الكرملين الروسي إليها بخصوص وجود احتمال لتصنيع الغار السام المسمي "نوفيتشوك"، وتم تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته به حسبما أعلنت المملكة المتحدة.
ووصفت وزيرة الدفاع التشيكية، كارلا سليتشتوفا، في تصريحات لإذاعة "راديو براغ"، الاتهام الروسي بالـ"سخيف"، وأشارت إلى أن جمهورية التشيك هي إحدى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية التي تحظر تصنيع واستخدام مثل هذه الغازات السامة.
كما رفض وزير الخارجية، مارتن ستروبنيكي، تلك الاتهامات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقال إنها "بدون أساس و دون أي دليل"، وفي رأيه أن "الهدف من ذلك، فقط، هو إثارة الرأي العام".