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كُتّاب وآراء
أفغانستان .. قتيلان ومصابون في اشتباكات مع طالبان
قال المتحدث باسم شرطة مقاطعة طخار شمال أفغانستان إن اثنين من أفراد الأمن قتلا، وأصيب تسعة آخرون، في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي حركة طالبان؛ في منطقة خواجا غار بالمقاطعة نفسها.
وأضاف المسؤول الأمني أن الاشتباكات اندلعت بعد أن هاجم مسلحون من الحركة نقطة تفتيش أمنية، في منطقة بول مؤمن بمركز خواجا غار، ورد ت قوات الأمن بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وإصابة تسعة آخرين.
وأفاد المصدر، أيضا، بأن مسلحي طالبان تكبدوا خسائر خلال القتال، دون أن يحددها، إلا أن المتحدث باسم الحركة قال إن "الاشتباكات أسفرت عن مصرع خمسة عناصر من قوات الأمن".