عسكريون كنديون يعبرون المحيط الأطلسي نحو مالي

هسبريس ـ مُتابعة

تعتزم كندا إرسال قوات ومروحيات إلى مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الكندية.

وذكرت شبكة "سي بي سي نيوز"قول مسؤول حكومي بارز: "ألمانيا وهولندا كانتا تضغطان على كندا للالتزام بنشر القوات، حيث من المتوقع ان تحل المروحيات الكندية محل فرقة ألمانية".

ومن المتوقع أن يصدر، غدا الاثنين ،إعلان رسمي بشأن نشر القوات الكندية في مالي، والذي يأتي بعد طلب مباشر من الأمم المتحدة.

ووصل عدد جنود حفظ السلام الكنديين، حالياً، إلى أدنى مستوى له منذ انضمام البلاد إلى عمليات حفظ السلام عام 1956 ، حسب ما أفادت شبكة "سي بي سي".

ونشرت الأمم المتحدة قرابة 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام في مالي من أجل العمل على استقرار البلد. وهي واحدة من أخطر مهام حفظ السلام الأممية، حيث قتل 155 جنديًا على الأقل هناك منذ بدء المهمة عام 2013.