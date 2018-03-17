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الرئيسية | خارج الحدود | جماعة "بوكو حرام" تنهي حياة صيادين نيجيريين

جماعة "بوكو حرام" تنهي حياة صيادين نيجيريين

جماعة "بوكو حرام" تنهي حياة صيادين نيجيريين
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 17 مارس 2018 - 06:59

لقي 5 صيادين مصرعهم على يد عناصر من جماعة "بوكو حرام" على جزيرة في بحيرة تشاد، بعد اتهامهم بتقديم معلومات عن مكان وجود "فتيات دابشي" اللواتي خطفن الشهر الماضي، وفق لما أعلن رئيس نقابة الصيادين.

وقال المصدر إن الصيادين الخمسة قتلوا في منطقة باغا، على ضفاف بحيرة تشاد، وتم العثور على جثثهم في عين المكان.

وأوضح أن الضحايا يتحدرون من وسط وجنوب نيجيريا وقد انتقلوا إلى جزر البحيرة للصيد، معتبرا أن "هذا الهجوم هو تحذير لسكان البحيرة الذي يشاركون في البحث عن تلميذات دابشي، اللواتي خطفن الشهر الماضي".

كما أشار رئيس النقابة إلى أن "الصيادين يساعدون العسكريين لأنهم يعرفون المنطقة جيدا".

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