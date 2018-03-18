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كُتّاب وآراء
محامي ترامب يطلب غلق التحقيق بالتدخل الروسي
طلب جون دوود محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزارة العدل غلق التحقيق حول التدخل الروسي الذي يترأسه النائب الخاص روبرت مولر والذي يطول عددا من الشخصيات في محيط الرئيس.
ويأتي طلب دوود بعد ساعات من الإقالة المفاجأة للـ"رجل الثاني" في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي)، أندرو مكابي الذي ندد بأن إيقافة جاء في محاولة من جانب حكومة ترامب لتقليل صلاحية تحقيق مولر.
وأوضح محامي ترامب أن التحقيق حول التدخل الروسي "اختلقه رئيس مكابي، الرئيس السابق لمكتب (إف بي أي) جيمس كومي مستندا على ملف مزور وفاسد".
وذكر دوود في تصريحات لقناة (NBC NEWS) أنه لم يطلب إقالة مولر بل فقط غلق التحقيق الذي يديره ذلك النائب منذ أن أقال ترامب في ماي الماضي كومي الذي كان يترأس التحقيق قبل مولر.
فيما لم يطلب ترامب في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" غلق التحقيق مباشرة بل عدم إعارته أهمية قائلا إن "تحقيق مولر لم يكن يتعين بدءه لأنه لم توجد مؤامرة ولا جريمة. استند الأمر على أنشطة مزورة وملف مزور ممول من قبل الفاسدة هيلاري كلينتون (منافسته الديمقراطية السابقة في الانتخابات الرئاسية)".