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الرئيسية | خارج الحدود | لجنة الانتخابات الروسية تحبط هجمات إلكترونية دولية

لجنة الانتخابات الروسية تحبط هجمات إلكترونية دولية

لجنة الانتخابات الروسية تحبط هجمات إلكترونية دولية
هسبريس - متابعة
الأحد 18 مارس 2018 - 13:37

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، اليوم الأحد عن إحباطها هجمات الكترونية، تم شنها من 15 دولة على موقعها الإلكتروني، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد.

وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة: "تعرضنا اليوم لهجوم إلكتروني على موقعنا، استمر من الساعة الثانية فجرا حتى الخامسة صباحا، وواجهنا عبارات "رفض الخدمة" على أجهزتنا".

وأشارت بامفيلوفا إلى أن "ذروة الهجوم كانت في الساعة الثانية و20 دقيقة بتوقيت موسكو"، وأنه "تم رصد الهجمات من 15 دولة".

ويتنافس في الانتخابات، ثمانية مرشحين، وهم سيرجى بابورين مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"، وبافيل جرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي"، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبرالي، ومكسيم سورايكين مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح عن "حزب النمو"، وجريجوري يافلينسكي مرشح عن حزب "يابلوكو" (التفاحة).

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1 - أنس طنجاوي الأحد 18 مارس 2018 - 14:14
الروس عفاريت القرصنة على النت..
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