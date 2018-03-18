حركة حماس تندد بـالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

هسبريس - د.ب.أ

نددت حركة "حماس" اليوم الاحد بـ"التصعيد" الإسرائيلي على قطاع غزة ، وحملته المسؤولية على النتائج المترتبة على ذلك .

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم ، في بيان صحفي ، إن "الاحتلال واهم إن ظن أن التصعيد سوف يحقق أهدافه ويكسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وأضاف "أن العدو (إسرائيل) يتحمل كل النتائج المترتبة على استمرار التصعيد والمساس بحياة الناس" في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي توغل على أطراف جنوب قطاع غزة اليوم بعد سلسلة غارات استهدفت الأطراف الشرقية للقطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن آليات عسكرية للجيش توغلت شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة وأجرت عمليات تجريف وتمشيط وسط إطلاق نار لم يسفر عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعد أن شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر الأحد سلسلة غارات على أراض زراعية في مناطق مفتوحة شرق مدينة غزة ما خلف أضراراً مادية كبيرة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الاسرائيلي ، في بيان ، إن طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافاً لحركة حماس في غزة "ردا على تفجير العبوات على الحدود الشمالية للقطاع" أمس السبت.

وكان قد أصيب فلسطيني بجروح أمس جراء إطلاق المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف على أطراف شرق قطاع غزة بعد وقت قصير من انفجار عبوة ناسفة بالقرب من السياج الفاصل للقطاع.

ويشهد قطاع غزة ، الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف عام 2007، حوادث توتر منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون أول/ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.