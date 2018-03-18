المعارضة تندد بالتجاوزات في الانتخابات الروسية

اناييس لوبيه*

نددت المعارضة الروسية ومنظمات غير حكومية بالاف التجاوزات في الانتخابات الرئاسية الاحد والتي تجلت خصوصا في نقل ناخبين في حافلات من جانب الشرطة وتهديد مراقبين وحشو صناديق بهدف رفع نسبة المشاركة في اقتراع محسوم سلفا.

وعرضت منظمة "غولوس" غير الحكومية والمتخصصة في مراقبة الانتخابات حالات التزوير على موقعها الالكتروني مشيرة قرابة الساعة 12,45 ت غ الى 2033 تجاوزا مثل حشو صناديق والتصويت اكثر من مرة واعاقة عمل المراقبين.

كذلك، نقلت حركة المعارض الروسي اليكسي نافالني التي اكدت انها ارسلت اكثر من 33 الف مراقب الى مكاتب الاقتراع، مئات من حالات التزوير وخصوصا في موسكو ومنطقتها وسان بطرسبورغ وبشكيريا في الاورال.

واعربت غولوس خصوصا عن قلقها حيال معلومات عن ضغوط مارسها ارباب عمل او جامعات على موظفين وطلاب لاجبارهم على الادلاء باصواتهم في مكان عمل او دراستهم وليس في مكان اقامتهم وذلك بهدف "مراقبة مشاركتهم في الانتخابات".

ومع ضمان فوز بوتين في الانتخابات، بذل الكرملين كل ما في وسعه للتاكد من مشاركة اكبر عدد من المقترعين فيها، اذ ان نسبة المشاركة تشكل المعيار الفعلي في هذا الاستحقاق.