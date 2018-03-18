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الرئيسية | خارج الحدود | المعارضة تندد بالتجاوزات في الانتخابات الروسية

المعارضة تندد بالتجاوزات في الانتخابات الروسية

المعارضة تندد بالتجاوزات في الانتخابات الروسية
اناييس لوبيه*
الأحد 18 مارس 2018 - 18:40

نددت المعارضة الروسية ومنظمات غير حكومية بالاف التجاوزات في الانتخابات الرئاسية الاحد والتي تجلت خصوصا في نقل ناخبين في حافلات من جانب الشرطة وتهديد مراقبين وحشو صناديق بهدف رفع نسبة المشاركة في اقتراع محسوم سلفا.

وعرضت منظمة "غولوس" غير الحكومية والمتخصصة في مراقبة الانتخابات حالات التزوير على موقعها الالكتروني مشيرة قرابة الساعة 12,45 ت غ الى 2033 تجاوزا مثل حشو صناديق والتصويت اكثر من مرة واعاقة عمل المراقبين.

كذلك، نقلت حركة المعارض الروسي اليكسي نافالني التي اكدت انها ارسلت اكثر من 33 الف مراقب الى مكاتب الاقتراع، مئات من حالات التزوير وخصوصا في موسكو ومنطقتها وسان بطرسبورغ وبشكيريا في الاورال.

واعربت غولوس خصوصا عن قلقها حيال معلومات عن ضغوط مارسها ارباب عمل او جامعات على موظفين وطلاب لاجبارهم على الادلاء باصواتهم في مكان عمل او دراستهم وليس في مكان اقامتهم وذلك بهدف "مراقبة مشاركتهم في الانتخابات".

ومع ضمان فوز بوتين في الانتخابات، بذل الكرملين كل ما في وسعه للتاكد من مشاركة اكبر عدد من المقترعين فيها، اذ ان نسبة المشاركة تشكل المعيار الفعلي في هذا الاستحقاق.

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - lotfi الأحد 18 مارس 2018 - 19:33
وماذا عنا نحن آخر مايهمنا هو نسبة المشاركة رغم أن أكثر من نصف السكان المستوفون لشروط التصويت غير مسجيلين، من أجل حكومة لا تستطيع حتى مراقبة عمل وزير في الداخلية أو العدل
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2 - omar الأحد 18 مارس 2018 - 19:35
في الحقيقة بوتين هو الرجل الصالح لروسيا حاليا في استمرار الغطرسة الامريكية لو تنحى بوتين عن الرئاسة لعادت روسيا الى دولة لايضرب
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