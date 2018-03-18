24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:32
|12:41
|16:02
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التعادل الإيجابي يحسم مباراة "الراك" والفتح الرباطي
- أولمبيك خريبكة يرفع رصيده على حساب خنيفرة
- لوحات بشوارع إنزكان
- إرادة ضد إدمان المخدرات
- منى أسعد وظلم الحمداوية
محطة للمياه العادمة تنذر بحدوث كارثة صحية وبيئية في اشتوكة (5.00)
من سيرة ابن الجبال .. وهوى بسلهامه كخيمة ساقطة من السماء (5.00)
برلماني من "سيدياو": محطات أساسية تحسم انضمام المغرب النهائي (5.00)
- عيوش: التقدم رهين مساواة الجنسين .. وأمي تمردت على "الجلابة" - (91)
- المملكة تستعد لـ"مونديال 2026" باستثمارات ضخمة في البنيات التحتية - (76)
- اعتداء يكسر أنف مدرب نهضة بركان في تونس - (53)
- تفاصيل 14 ملعبا تتحول إلى تحف معمارية لاحتضان مونديال 2026 - (50)
- دراسة: إصلاحات بنكيران تقود أنظمة التقاعد إلى الإفلاس التام - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المعارضة تندد بالتجاوزات في الانتخابات الروسية
نددت المعارضة الروسية ومنظمات غير حكومية بالاف التجاوزات في الانتخابات الرئاسية الاحد والتي تجلت خصوصا في نقل ناخبين في حافلات من جانب الشرطة وتهديد مراقبين وحشو صناديق بهدف رفع نسبة المشاركة في اقتراع محسوم سلفا.
وعرضت منظمة "غولوس" غير الحكومية والمتخصصة في مراقبة الانتخابات حالات التزوير على موقعها الالكتروني مشيرة قرابة الساعة 12,45 ت غ الى 2033 تجاوزا مثل حشو صناديق والتصويت اكثر من مرة واعاقة عمل المراقبين.
كذلك، نقلت حركة المعارض الروسي اليكسي نافالني التي اكدت انها ارسلت اكثر من 33 الف مراقب الى مكاتب الاقتراع، مئات من حالات التزوير وخصوصا في موسكو ومنطقتها وسان بطرسبورغ وبشكيريا في الاورال.
واعربت غولوس خصوصا عن قلقها حيال معلومات عن ضغوط مارسها ارباب عمل او جامعات على موظفين وطلاب لاجبارهم على الادلاء باصواتهم في مكان عمل او دراستهم وليس في مكان اقامتهم وذلك بهدف "مراقبة مشاركتهم في الانتخابات".
ومع ضمان فوز بوتين في الانتخابات، بذل الكرملين كل ما في وسعه للتاكد من مشاركة اكبر عدد من المقترعين فيها، اذ ان نسبة المشاركة تشكل المعيار الفعلي في هذا الاستحقاق.