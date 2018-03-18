24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:3212:4116:0218:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. محطة للمياه العادمة تنذر بحدوث كارثة صحية وبيئية في اشتوكة (5.00)

  2. هدر بيئي (5.00)

  3. اللاهوت العربي وسؤال المعنى (5.00)

  4. برلماني من "سيدياو": محطات أساسية تحسم انضمام المغرب النهائي (5.00)

  5. هكذا تتم المتاجرة في مساعدات قاطني مخيم الوحدة بمدينة بوجدور (5.00)

قيم هذا المقال

2.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الأسد يخاطب قواته: تخوضون معركة ضد الإرهاب

الأسد يخاطب قواته: تخوضون معركة ضد الإرهاب

الأسد يخاطب قواته: تخوضون معركة ضد الإرهاب
هسبريس - متابعة
الأحد 18 مارس 2018 - 20:34

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، أن قواته تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم وليس معركة سورية فحسب.

وأضاف الأسد، خلال تفقد قواته في منطقة الغوطة شرق العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد "أنتم اليوم تخوضون معركة العالم ضد الإرهاب وليس معركة سورية فقط، وكل رصاصة أطلقتموها لقتل إرهابي، كنتم تغيرون بها ميزان العالم وكل سائق دبابة كان يتقدم متراً للأمام كان يغير الخريطة السياسية للعالم".

ونقل موقع رئاسة الجمهورية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس الأسد قال لمقاتلي الجيش السوري "أهالي دمشق اليوم ممنونون لأبطال الجيش العربي السوري وسيحكون لأبنائهم كيف دافعتم وحميتم مدينة دمشق ".

كما التقى الرئيس السوري "أيضاً عددا من أهالي الغوطة الشرقية الذين خرجوا من بلدات الغوطة ".

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض قد أفاد بأن القوات الحكومية السورية قد بسطت سيطرتها على 83% من الغوطة الشرقية.

ووثق المرصد مقتل أكثر من 1401 شخصا منذ تصعيد العمليات في المنطقة في فبراير الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - tangerois الأحد 18 مارس 2018 - 20:49
Si Assad tombe ciao la Palestine , le but de cette guerre c'est la protection éternelle d'Israël
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - مغربي الأحد 18 مارس 2018 - 20:54
اتحدى اي زعيم عربي يعملها ويخرج الى هكدا اماكن خطرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - نيرون الاسد الأحد 18 مارس 2018 - 20:57
الارهاب والقتل بشتى انواعه والتهجير والتعذيب هو ماتقوم به انت وعصاباتك ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
4 - أيوب المغربي الأحد 18 مارس 2018 - 21:03
الأسد رغم اختلافنا مع سياسته تجاه شعبه التي تتميز بالقمع مثله كمثل باقي الحكام العرب الطغاة فإنه يحارب الآن العصابات الظلامية الوهابية المدعومة أمريكيا وصهيونيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - chiuwafa الأحد 18 مارس 2018 - 21:04
كان يفعل هتلر نفس الشيء في الحرب العالمية لكن بفارق كبير هتلر كان يرغب في السيطرة على مزيد من الخيرات الطبيعية لبلاده عبر غزو الدول المستضعفة أما سفاح سوريا يريد إبادة شعبه من أجل الكرسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.