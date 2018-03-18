الأسد يخاطب قواته: تخوضون معركة ضد الإرهاب

هسبريس - متابعة

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، أن قواته تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم وليس معركة سورية فحسب.

وأضاف الأسد، خلال تفقد قواته في منطقة الغوطة شرق العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد "أنتم اليوم تخوضون معركة العالم ضد الإرهاب وليس معركة سورية فقط، وكل رصاصة أطلقتموها لقتل إرهابي، كنتم تغيرون بها ميزان العالم وكل سائق دبابة كان يتقدم متراً للأمام كان يغير الخريطة السياسية للعالم".

ونقل موقع رئاسة الجمهورية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس الأسد قال لمقاتلي الجيش السوري "أهالي دمشق اليوم ممنونون لأبطال الجيش العربي السوري وسيحكون لأبنائهم كيف دافعتم وحميتم مدينة دمشق ".

كما التقى الرئيس السوري "أيضاً عددا من أهالي الغوطة الشرقية الذين خرجوا من بلدات الغوطة ".

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض قد أفاد بأن القوات الحكومية السورية قد بسطت سيطرتها على 83% من الغوطة الشرقية.

ووثق المرصد مقتل أكثر من 1401 شخصا منذ تصعيد العمليات في المنطقة في فبراير الماضي.