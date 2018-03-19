لجنة الانتخابات الروسية تؤكد فوز بوتين بولاية رابعة

هسبريس - متابعة

أكدت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا في وقت مبكر اليوم الاثنين أن الرئيس فلاديمير بوتين قد فاز بولاية رابعة بعد حصوله على 76.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية ، وذلك بعد الانتهاء من فرز 99% من أصوات الناخبين.

ويهيمن بوتين /65 عاما/ على السياسات الروسية لستة أعوام أخرى.

وظل بوتين في السلطة لما يقرب من عقدين ، ما بين رئيس ورئيس وزراء.

ولم يحصل أقرب منافسي بوتين ،وهو بافال جرودينين، سوى على 11.8% من الأصوات ، وجاء في المركز الثالث فلاديمير جيرينوفسكي بـ5.7% ،وفقا للجنة الانتخابات.

وأفادت تقارير بأن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 67% من الناخبين ، مقاربة بـ65% في الانتخابات السابقة. وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أن الإقبال بدا "أكبر بكثير" في معظم المناطق عنه عندما انتخب بوتين في المرة السابقة عام 2012 .

وكان يحق لنحو 109 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي جرت أمس الأحد.

وجاءت الانتخابات في الذكرى الرابعة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم ،والذي أثار انتقادات دولية ولكنه عزز شعبية بوتين في بلاده.

وتحدث مراقبو الانتخابات في روسيا عن نحو 300 حالة من حالات محاولة التلاعب أو التصويت المتكرر.

وأرسلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 600 مراقب إلى روسيا من أجل الانتخابات . ولم يصدر هؤلاء المراقبون تقريرهم بعد.