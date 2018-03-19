24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:30
|12:40
|16:02
|18:42
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتشال جثة شاب من واد ضواحي مقريصات
- "العيش المشترك" يجمع المغرب وإسبانيا بالرباط
- مهنيون يتوحدون لتحسين أوضاعهم الاجتماعية
- مليلية تشكو قاصرين مغاربة إلى مجلس أوروبا
- رفع الحظر عن الإلتراس
مغاربة يعلقون آمال تشييد "وطن جديد" على كأس العالم 2026 (5.00)
المس بالسيادة الوطنية يثير دعوات لتغيير ظهير الأجانب بالمغرب (5.00)
- حمض نووي قديم يفك اللغز الغامض حول سكان المغرب الأولين - (105)
- البوليساريو تنقل "الدفاع" إلى بئر لحلو .. وخبير: مناورة جزائرية - (103)
- السعودية تقرر الرد على تقارب المغرب وقطر عبر جبهة كرة القدم - (86)
- أوراق رابحة تقوّي حظوظ الملف المغربي لتنظيم "مونديال 2026" - (66)
- "بريد بنك" يجر زبناءه إلى القضاء لاسترجاع الملايين المسحوبة بالخطأ - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نجاد لخامنئي: إستياء الشعب الإيراني بلغ ذروته
حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في رسالة بعثها إلى المرشد الإيراني علي خامنئيK من أن استياء الشعب الإيراني من إدارة الدولة بلغ ذروته.
ونشر موقع "بهار نيوز" الأخبارية، المعروف بقربه من نجاد، رسالتين بعثهما الأخير إلى خامنئي في 13 فبراير وفي 13 مارس الجاري.
وأكد نجاد في رسالته: "لقد بلغ استياء الشعب الإيراني من إدارة الدولة ذروته. ويمس هذا الانزعاج أساسيات الثورة "، متهما السلطات القضائية والأمنية بظلم الشعب.
وأشار نجاد في رسالته الأولى إلى المشاكل الاقتصادية التي يشهدها البلاد، والضغوطات التي تمارس على الشعب بدواعٍ أمنية، وأن إدارة البلاد لا تتمتع بالشفافية.
وبيّن: "الأشخاص الذين يريدون بيع كِلاهم بسبب الفقر يصطفون بالطوابير"، لافتاً الانتباه إلى أن العمال والمتقاعدين والفلاحين في وضع اقتصادي منهار.
وأضاف الرئيس السابق للبلاد أن هناك طبقة من السياسيين والأغنياء يستفيدون من إمكانات الدولة، وأن هذا الوضع قضى على ثقة الناس بالعدالة اجتماعية، ونشر فكرة الشعور بالتمييز بين الشعب.