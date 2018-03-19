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الرئيسية | خارج الحدود | نجاد لخامنئي: إستياء الشعب الإيراني بلغ ذروته

نجاد لخامنئي: إستياء الشعب الإيراني بلغ ذروته

نجاد لخامنئي: إستياء الشعب الإيراني بلغ ذروته
هسبريس - متابعة
الاثنين 19 مارس 2018 - 18:50

حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في رسالة بعثها إلى المرشد الإيراني علي خامنئيK من أن استياء الشعب الإيراني من إدارة الدولة بلغ ذروته.

ونشر موقع "بهار نيوز" الأخبارية، المعروف بقربه من نجاد، رسالتين بعثهما الأخير إلى خامنئي في 13 فبراير وفي 13 مارس الجاري.

وأكد نجاد في رسالته: "لقد بلغ استياء الشعب الإيراني من إدارة الدولة ذروته. ويمس هذا الانزعاج أساسيات الثورة "، متهما السلطات القضائية والأمنية بظلم الشعب.

وأشار نجاد في رسالته الأولى إلى المشاكل الاقتصادية التي يشهدها البلاد، والضغوطات التي تمارس على الشعب بدواعٍ أمنية، وأن إدارة البلاد لا تتمتع بالشفافية.

وبيّن: "الأشخاص الذين يريدون بيع كِلاهم بسبب الفقر يصطفون بالطوابير"، لافتاً الانتباه إلى أن العمال والمتقاعدين والفلاحين في وضع اقتصادي منهار.

وأضاف الرئيس السابق للبلاد أن هناك طبقة من السياسيين والأغنياء يستفيدون من إمكانات الدولة، وأن هذا الوضع قضى على ثقة الناس بالعدالة اجتماعية، ونشر فكرة الشعور بالتمييز بين الشعب.

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