بروكسل تأخذ اتهامات لندن لموسكو بـ"جدية كبيرة"

هسبريس - أ.ف.ب

أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشدة، اليوم الاثنين، تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا، وقالوا إنهم يأخذون اتهامات لندن لموسكو بالوقوف وراء الهجوم "بجدية كبيرة".

وأورد الوزراء الـ28، في بيان صادر من بروكسل، إن "الاتحاد الأوروبي يأخذ بجدية كبيرة تخمينات حكومة المملكة المتحدة بأنه من المحتمل بدرجة كبيرة أن يكون الاتحاد الروسي مسؤولا عن ذلك".