مطارَد من الأمن "يفجر نفسه" في جنوب تونس

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تفجير عنصر مشبوه نفسه اليوم الاثنين لدى مطاردته من قبل قوات الأمن.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، إن عنصرين مشبوه فيهما كانا متواجدين بمنطقة المقرون في معتمدية بنقردان التابعة لولاية مدنين اليوم، حيث قامت وحدات من الحرس الوطني بمحاصرتهما.

وأفادت بأن أحدهما قام بتفجير نفسه في حين تتواصل حاليا عملية محاصرة العنصر الثاني، وتبادل إطلاق النار معه دون تسجيل إصابات في صفوف أعوان الحرس الوطني.

وقالت مصادر أمنية إن العنصرين مفتش عنهما لصلاتهما بتنظيمات ارهابية، وأصدرت وزارة الداخلية بالفعل ، في وقت سابق بيانا، للمواطنين للإبلاغ عنهما.