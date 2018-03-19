تونس تعلن خطف اثنين من مواطنيها بالكاميرون

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الاثنين، ان اثنين من مواطنيها خطفا من قبل مجموعة مسلحة في الكاميرون.

وقالت الوزارة في بيان: "تونسيان يعملان في مشروع لمد الطرقات، تنفذه شركة أشغال عامة تونسية، وتعرضا للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة في جنوب غرب الكاميرون يوم الخميس الماضي".

واضاف المصدر نفسه أن "خلية أزمة تم تشكيلها لمتابعة مصير المختطفين، كما يجري التواصل والتنسيق مع السلطات الكاميرونية للإفراج عنهما في أقرب الآجال".