تنظيم "داعش" استقبل 5 ألاف أوروبي منذ 2014

هسبريس - متابعة

أعلن مكتب الشرطة الأوروبي "يوروبول" أن حوالي 5 آلاف أوروبي، بينهم حوالي 800 مواطن من دول غرب البلقان، قد انضموا إلى التنظيم منذ عام 2014.

وقدمت هذه البيانات خلال دورة اللجنة المشتركة للبرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية الأوروبية، المنعقدة في صوفيا، للإشراف على هذه الهيئة الأمنية القارية.

أوضح مكتب "يوروبول" أن غرب البلقان منطقة حيوية ومليئة بالأشخاص المتطرفين الذين ينضمون إلى "داعش"، وبعد الهزيمة العسكرية التي تلقتها الجماعة الإرهابية في سوريا والعراق، تم تحذير هذه الدول من عودة المقاتلين.

وقال نائب مدير مكتب "يوروبول"، أولدريتش مارتينو، إنه "يجب علينا تحديد وتقييد هؤلاء الأشخاص". وأوضح الخبير التشيكي، تحقيقا لهذه الغاية، اتفقت الأجهزة الأمنية الأوروبية والدول الأعضاء في "يوروبول" على تعميق التعاون المشترك وتبادل المعلومات ذات الصلة لمواجهة هذا التهديد.

من جانبه، قال مدير مكتب "يوروبول"، روب وينرايت، في مقابلة مع تلفزيون "بي تي في" إن هناك حوالي 30 ألف شخص في أوروبا ينتمون إلى شبكات إرهابية. وأضاف: "الأمور غير واضحة، هؤلاء الأشخاص يسلكون نهج تنظيم داعش بالرغم من أنهم ليسوا أعضاء بها".