24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:3012:4016:0218:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. مغاربة يعلقون آمال تشييد "وطن جديد" على كأس العالم 2026 (5.00)

  2. المس بالسيادة الوطنية يثير دعوات لتغيير ظهير الأجانب بالمغرب (5.00)

  3. درك برشيد يضع حدا لمروّجي مخدرات في الكارة (5.00)

  4. أمن مراكش يحقق في ظروف وفاة فتاة داخل شقة (5.00)

  5. إفراغ تجار مغاربة بأبيدجان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تنظيم "داعش" استقبل 5 ألاف أوروبي منذ 2014

تنظيم "داعش" استقبل 5 ألاف أوروبي منذ 2014

تنظيم "داعش" استقبل 5 ألاف أوروبي منذ 2014
هسبريس - متابعة
الاثنين 19 مارس 2018 - 07:55

أعلن مكتب الشرطة الأوروبي "يوروبول" أن حوالي 5 آلاف أوروبي، بينهم حوالي 800 مواطن من دول غرب البلقان، قد انضموا إلى التنظيم منذ عام 2014.

وقدمت هذه البيانات خلال دورة اللجنة المشتركة للبرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية الأوروبية، المنعقدة في صوفيا، للإشراف على هذه الهيئة الأمنية القارية.

أوضح مكتب "يوروبول" أن غرب البلقان منطقة حيوية ومليئة بالأشخاص المتطرفين الذين ينضمون إلى "داعش"، وبعد الهزيمة العسكرية التي تلقتها الجماعة الإرهابية في سوريا والعراق، تم تحذير هذه الدول من عودة المقاتلين.

وقال نائب مدير مكتب "يوروبول"، أولدريتش مارتينو، إنه "يجب علينا تحديد وتقييد هؤلاء الأشخاص". وأوضح الخبير التشيكي، تحقيقا لهذه الغاية، اتفقت الأجهزة الأمنية الأوروبية والدول الأعضاء في "يوروبول" على تعميق التعاون المشترك وتبادل المعلومات ذات الصلة لمواجهة هذا التهديد.

من جانبه، قال مدير مكتب "يوروبول"، روب وينرايت، في مقابلة مع تلفزيون "بي تي في" إن هناك حوالي 30 ألف شخص في أوروبا ينتمون إلى شبكات إرهابية. وأضاف: "الأمور غير واضحة، هؤلاء الأشخاص يسلكون نهج تنظيم داعش بالرغم من أنهم ليسوا أعضاء بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.