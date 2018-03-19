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كُتّاب وآراء
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إهانة "ابن الكلب" تحرج رئيس السلطة الفلسطينية
الاثنين 19 مارس 2018 - 23:15
ندّد البيت الأبيض الاثنين بقوة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما تضمّنته من "إهانات في غير محلها" بحق السفير الأمريكي في إسرائيل، معتبرا أن الوقت حان لكي يختار بين "خطاب الكراهية" وبين السلام.
وقال جايسن غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إن "الوقت حان لكي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وبين جهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وإيصاله السلام والازدهار".
وأتى تعليق البيت الأبيض بعيد ساعات على نعت الرئيس الفلسطيني ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل، بـ"ابن الكلب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ولد حميدو الاثنين 19 مارس 2018 - 23:36
و مادا عن ترامب الدي وصف الافارقة بالحثالة
و ما هو المشكل ما دام الكلب في بعض الدول له قيمة مثل الانسان و الرئيس الفلسطيني طالب بالرفق بالحيوان
و ما هو المشكل ما دام الكلب في بعض الدول له قيمة مثل الانسان و الرئيس الفلسطيني طالب بالرفق بالحيوان
2 - المتفائل الاثنين 19 مارس 2018 - 23:42
اليس للكلب لذا الاوربيون والامريكان مكانة خاصة؟ فهم يدللونه بكل ما لذ وطاب من اكل ومشرب ونظافة ويضعونه في مرتبة تفوق الاجناس البشرية الاخرى حتى انهم وضعوا له حقوقا لا يحظى بها الانسان العربي والافريقي.و نعث الرئيس الفلسطيني للسفير الامريكي با"ابن الكلب" ليست اهابة بقدر ماهي الا مبالغة في بالترحيب به.اظن ههه
3 - Bobby Brown الاثنين 19 مارس 2018 - 23:46
لنكن واقعيين، اذا كان الرئيس الأميركي قد نعت دول العالم الثالث ب:" ثقب الخراء" لما تكلم عن المهاجرين الاتين من الدول الفقيرة مهاجرين لأمريكا ولم تكن له الجرأة ولا الشجاعة لتقديم اي إعتذار، فلماذا لا يسع لمحمود عباس نعت السفير الأمريكي في إسرائيل بابن الكلب؟ لما لا؟
هل هي موازين القوى؟
هذه اخت تلك. Just ** it up
هل هي موازين القوى؟
هذه اخت تلك. Just ** it up
4 - محمود الاثنين 19 مارس 2018 - 23:47
الأمريكيون و الأوروبيون يدللون الكلاب و القطط سبع ملايين كلب تعيش في رفاهية بفرنسا وحدها من عناية طبية و تغذية أحسن من بعض سكان دول أفريقية و يعتبرونهم أفراد من عائلتهم و الحمار هو شعار الحزب الديموقراطي اما الفيل فهو شعار الجمهوريين و لمذا إذن ينزعجون بوصفهم أبناء الكلاب هذا شرف لهم..!
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