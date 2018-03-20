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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة تعتقل ساركوزي للتحقيق في تمويل القذافي

الشرطة تعتقل ساركوزي للتحقيق في تمويل القذافي

الشرطة تعتقل ساركوزي للتحقيق في تمويل القذافي
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 08:35

احتجزت الشرطة الفرنسية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للتحقيق في تمويل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية.

وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، 20 مارس، أن "الشرطة تحتجز الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، للتحقيق معه في تمويل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

وقال مصدر مقرب من التحقي أنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012 في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية.

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